Rıza Çalımbay'ın gözdesi Abdülkadir!

İLGİLİ VİDEO

Spor Toto Süper Lig'de Aytemizdeplasmanda 2-1 yenip, kendine gelengözler çevrildi. Zirveden uzak kalmalarına rağmen Beşiktaş maçına büyük önem veren bordo-mavililer, 3 puan alarak yeniden adından söz ettirmek istiyor.Bu doğrultuda takımın bu sezon parlayan yıldızıbüyük güven duyuluyor. Özellikle Rıza Çalımbay döneminde forma istikrarı da yakalayan 18 yaşındaki futbolcu, kulüp içerisinde çok özel bir isim olarak görülüyor.Sadece bu maç öncesinde değil, genel olarak genç yıldızın baskılardan ve sıkıntılardan uzak durması için çaba harcanıyor. Bordo-mavili kulübün adeta gözü gibi baktığı Abdülkadir'in kariyerinin en doğru bir şekilde işlemesi için çalışmalar yaşanıyor.Öte yandan, son dönemde genç yıldıza karşı Avrupa'da birçok kulübün scout göndermeye başladığı belirtildi. Beşiktaş karşılaşmasında da İngiltere'den bazı kulüplerin bordo-mavili oyuncuyu izleyeceği ifade edildi. Başta Tottenham olmak üzere bazı Premier Lig ekiplerinin genç oyuncu arayışlarında Abdülkadir Ömür'ün de ismi geçiyor.