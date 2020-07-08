Rıza Çalımbay'dan 'gidecek oyunculara' mesaj

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, evlerinde Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Oyuncuların eskisi kadar motive olamadığını belirten Çalımbay, "Bizimkilerin biraz daha duyarlı olması, sakin olması gerekiyordu. Pozisyonları da yakaladık ama son vuruşları yapamadık. İstediklerimiz olmuyor. Böyle maçlarda ne kadar uğraşsak da, insanları motive etmek zor oluyor. Bu süreç de zor bir süreç. Bıkkınlık, artık hedefe gelinmişlik, doyum oluyor, sıkıntı yaşıyoruz. Maçı kazanmak ya da beraberliğe getirmek için elimizdeki kadrodan her şeyi denedik. 1 güzel şutları var, o da gol oldu. Her türlü riske girdik ama istediğimiz olmadı." dedi.



Ayrılacak oyunculara da mesaj yollayan teknik adam, "3 arkadaşımız var, seneye burada olmayacaklar ama mecburen oynatıyoruz. Umarız gittikleri yerde başarılı olurlar. Bugün aldığımız galibiyet bizi çok iyi yere getiriyordu, farkında değiller. " ifadelerini kullandı.



