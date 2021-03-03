Rıza Çalımbay'dan Galatasaray açıklaması

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Beraberlikle ilgili konuşan Rıza Çalımbay "Çok iyi bir lig maçı oldu. İlk yarı çok kaçırdık, buna üzüldük. Eksiklerimizi hissettik. Claudemir sakatlanınca oyuna alacak defansif oyuncumuz yoktu." dedi.



Galatasaray'la oynayacakları lig maçı hakkında da konuşan Rıza Çalımbay "Bizim için Hatayspor maçı, Galatasaray maçından daha önemliydi. Galatasaray maçı üç ihtimalli, her şey olabilir. Kolay pes etmeyeceğiz, oradan da puan ve puanlarla dönemliyiz. Beraberliğe oynayan, kapanan bir takım değiliz. Gol için gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.



