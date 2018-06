Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin ardından Beşiktaş maçının öneminin arttığını belirterek: "Bu maçı, yukarıdan kopmamamız için iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor" dedi.Teknik direktör Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde saha kenarında Beşiktaş maçına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı."Sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Castillo ve Sosa da takıma çalışmalara katıldı. Takım olarak maça hazırız. Maçın camia açısından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kolay bir takıma karşı oynamayacağız. Bana göre Beşiktaş şu anda Türkiye'nin en iyi takımlarının başında geliyor. Oturmuş bir kadrosu var. Türkiye'yi yıllardır Avrupa'da temsil ediyor. Bayern Münih ile oynanan son maça bakmak doğru değil. O maç 11'e11 olsa sonucun öyle çıkması mümkün değil. Maçın gidişatı çok iyiydi. Beşiktaş açısından şansızlık yaşandı. Kimsenin beklemediği an da en önemli oyuncularından biri kart görünce Beşiktaş için dezavantaj oldu. Ligin en iyi kadrosuna sahip, çok iyi bir takım. Bir tek sahada değil, saha dışında güzel şeyler yapan bir kulüp. Oynayacağımız maç kolay geçmeyecek ama mücadele etmezseniz, her şeyi ortaya koyamazsanız bu maçtan iyi bir sonuçla çıkma şansınız yok. Onun için sahada ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.Çalımbay, 'nasıl bir taktik veya anlayışla oynayacaksınız' şeklinde soruya ilişkin olarak, "Belli kişilere önlem alma şansımız yok. Hiçbir zaman da öyle bir şey yapmadım. Takım oyunu oynamak durumundayız. Yapacağımız şeyleri iyi bir şekilde sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bizim için önemli olan kendi sahamızda bu maçı kazanmak. Defans yapan ve sadece beraberliği düşünen oyun sistemimiz hiçbir zaman olmadı. Yine aynı şekilde elimizden gelen her şeyi yaparak taraftarımız önünden iyi bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Geldiğimiz günden itibaren taraftar desteğinden hep memnun olduk. İnşallah aynı şekilde devam eder. Taraftarımız maçın sonuna kadar bizi desteklerlerse bizim açımızdan çok iyi olur" dedi.Karşılaşmanın bulundukları konum itibariyle kendisi ve Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş için de önemli olduğunu kaydeden Çalımbay, şöyle devam etti:"Dostça, centilmence, mükemmel bir maç olacağına inanıyorum. Her şeyden önce ben Şenol hocayı çok severim. Milli takımda beraber oynadık. Tabii ki çok seviniyorum oradaki başarılarından dolayı. İnşallah daha da çok başarılı olur. Ben de Trabzonspor'da çalışmaktan mutluyum. Şenol hocayla böyle bir maçta karşı karşıya gelmek de benim için çok güzel bir şey. Benim de Beşiktaş'ta 20 yılım geçti. Başka bir kulüpte oynamadım. Bir sürü şampiyonluklar yaşadım. En çok şampiyonluk gören, en çok oynayan oyuncuyum. Aynısı da Şenol hoca Trabzonspor'da yaşadı. Onun için çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii ki şimdi Şenol hoca orada Beşiktaş'ı düşündü, ben burada Trabzonspor'u düşünüyorum. Şenol hocanın memleketi benim de futbol hayatımın geçtiği bir kulüp. Her açıdan güzel bir maç olacak. Konum itibariyle baktığımızda bizim iyi bir şekilde bu maçı bitirmemiz gerekiyor"Çalımbay, Beşiktaş'ın maç trafiğinin yoğun olmasının kendileri için bir avantaj olup olmayacağı yönündeki soru üzerine şunları söyledi:"Beşiktaş'ın yorgun olacağına katılmıyorum. Çünkü çok geniş bir kadrosu var. Böyle maçları kaldıracak bir takım. Beşiktaş takımı sadece bu sene değil, geçen sezon ve ondan önceki sezon da hem Avrupa, hem lig, hem de kupada oynadı. Şenol hocanın şansı da sezon başından itibaren birlikte olduğu bir takım. Benim sonradan gelmem biraz farklı. Orada Şenol hocanın büyük avantajı var. Maç oynamaları dezavantaj değil, avantaj. Fenerbahçe maçından sonra bizim maça değişik bir kadroyla dahi çıkabilirler. Onun için önlemimizi almalıyız. Kolay maç olmayacak ama ben taraftarımıza ve futbolcu arkadaşlarıma güveniyorum."Geçen hafta kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Beşiktaş karşılaşmasının daha da önem kazandığını anlatan Çalımbay, bu konuda şunları dedi:"Bundan önce oynadığımız 12 maçta yenilmediğimiz, 5-6 hafta üst üste berabere kaldığımız maçlar vardı. Bu maçları biraz abarttılar, kötü anlamda söylediler. Biz o maçları şansızlık eseri kazanamadık. Çok şansız maçlar yaşadık. Göztepe, Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmaları rahatlıkla kazanacağımız maçlardı. Biz buraya geldiğimizden beri iyi şeyler yapıyoruz ve güzel şeyler de yapacağız. Kalan 11 maçı da çok iyi şekilde bitireceğimize yürekten inanıyorum. Taraftarların takımlarına, oyuncularına sahip çıkmaları gerekiyor. Hepimizin tek yürek olması gerekiyor."Kalan 11 maçı da kazanarak ligi bitirebilecekleri en üst yerde bitirmek istediklerini belirten Çalımbay, "Trabzon'un yolu belli. 11 maçı en iyi şekilde bitirip, çıkabileceğimiz en üst yere kadar çıkmak istiyoruz. Başka düşüncemizin olması mümkün değil. Bu yolda giderken ikinci yarıda kazanmamız gereken maçları iyi şekilde bitirebilseydik, şansızlık olmasaydı daha iyi yerdeydik. Bence kaybedilen bir şey yok. Alanya maçını kazandıktan sonra bu maçın değeri arttı. Bu maçı yukarıdan kopmamamız için iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor" diye konuştu.Burak Yılmaz'ın oynamayacak olmasının avantaj ve dezavantajlarının olduğunu söyleyen Çalımbay, "Dezavantajı en golcü oyuncumuz. O oynasaydı çok büyük şeyler fark edebilirdi. Ama yapacak bir şey yok. Sevindiğimiz olay kartlarını sıfırlıyor. O yüzden ondan dolayı biraz seviniyoruz diyelim. Alanya maçında tüm takım gibi sonradan oyuna giren N'Doye ve Yusuf'un büyük katkıları var. N'Doye güzel grafik çizdi, güzel işler yaptı. Onun yerine oynayan arkadaşların başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu maçta kim oynasa başarılı olur. N'Doye'u oynattık ve güzel grafik çizdi. Bu maçta kimin oynayıp oynayacağı önemli değil, iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Kim oynarsa oynasın en üst seviyede oynayacaklarına inanıyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.