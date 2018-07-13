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Rıza Çalımbay'dan Aatıf ve İsmail Köybaşı açıklaması!

Atiker Konyaspor teknik direktörü Rıza Çalımbay kamp ve transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu

Kaynak: Sporx.com
Rıza Çalımbay'dan Aatıf ve İsmail Köybaşı açıklaması!
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13 Temmuz 2018 16:01
Atiker Konyaspor teknik direktörü Rıza Çalımbay kamp ve transfer çalışmalarıyla ilgili beIN SPORTS HABER'e özel açıklamalarda bulundu.

"İSMAİL VE AATIF İNŞALLAH OLUR"

Fenerbahçe'den Aatif ve İsmail'e teklif yaptıklarını kaydeden Rıza Çalımbay, "Birkaç tane arkadaş almamız gerekiyor. 3-4 açığımız var. İsteklerimizi yönetime bildirdik. İsmail Köybaşı'na ihtiyacımız var. Oraya iyi bir oyuncu bulmamız lazım. Olsa keşke, isteriz... Aatıf ve İsmail Köybaşı için girişimlerimiz var. Bekliyoruz, inşallah olur. Olmazsa da başka arkadaşlarda telafi edeceğiz." dedi.

"ETO'O KONUSUNDA SORUN VAR"

Kamerunlu golcü Samuel Eto'o ile yönetim arasında görüşmeler olduğunu kaydeden Rıza Çalımbay, "Samuel Eto, Benim açımdan sorun yok ama yönetimsel açıdan sorun var. Yeni bir yönetim var ve buradaki dengeyi sağlamak istiyorlar. Aşılırsa farklı olur, uzlaşılırsa bizim oyuncumuzdur. Zaten antrenmanda benim için bir sorun yok" sözlerini kullandı.



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