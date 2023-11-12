Rıza Çalımbay: "Zor günde çağırdılar, geldim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay: 'Zor günde çağırdılar, geldim'
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12 Kasım 2023 15:33
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Çalımbay, "Burada bulunduğum için mutluyum. Doğduğum büyüdüğüm, en çok oynadığım yer. Zor günlerinde çağırdılar, geldim. Elimden geleni yapacağım." dedi.

Sakatlıklar hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Eric Bailly ve diğerleri ile ilgili konuşmak uzun sürer. Çok eksiğimiz var. Ancak ne kadar eksik olursak olalım sahada elimizden geleni yapacağız. Bailly boynunda sakatlık olduğunu söyledi." sözlerini sarf etti.

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