Rıza Çalımbay: "Yeni transferleri bekliyorum"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezonun ikinci yarısı öncesinde konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay: 'Yeni transferleri bekliyorum'
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28 Ocak 2021 22:26
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u yenerek, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak istediklerini belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Ligin ikinci yarısına çok iyi başlamak zorundayız. Transfer olacak arkadaşları bekliyoruz. Bu dönemde transfer yapmak kolay değil. Onlar da aramıza katılırsa bizim için çok iyi olacak."



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