Rıza Çalımbay: 'Yeni bir seri yakalamalıyız'

Tecrübeli hoca, Beşiktaş maçının havasına şimdiden girdiklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk haftalarda elde ettiğimiz Galatasaray galibiyeti bizim için bir seri başlangıcı olmuştu. O maçla çok iyi bir hava yakalamıştık. Bu kez ise Beşiktaş maçını kazanarak yeni bir seriyi devam ettirmek istiyoruz." dedi.



Çalımbay sözlerine "Çok zor bir karşılaşma bizleri bekliyor ancak evimizdeki bu maçta itici gücümüz olan taraftarımız ile sonuca gideceğimizi düşünüyoruz" diye devam etti.





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'yi üstün bir oyunla mağlup ettiği karşılaşmayı takip eden teknik direktör, ligde kendilerini çok zorlu bir 90 dakikanın beklediğini söyledi.Çalımbay, göreve geldikten sonra Galatasaray ve Fenerbahçe ile iki büyük maça çıkmıştı ve G.Saray maçını 2-1'lik skorla kazanmıştı.