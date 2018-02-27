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Rıza Çalımbay: "Yeni bir seri yakalamalıyız"

Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçı öncesinde seri yakalamak zorunda olduklarını vurdu ve maçın önemine dikkat çekti.

Kaynak: Sabah
Rıza Çalımbay: 'Yeni bir seri yakalamalıyız'
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27 Şubat 2018 04:20
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi üstün bir oyunla mağlup ettiği karşılaşmayı takip eden teknik direktör Rıza Çalımbay, ligde kendilerini çok zorlu bir 90 dakikanın beklediğini söyledi.

Çalımbay, göreve geldikten sonra Galatasaray ve Fenerbahçe ile iki büyük maça çıkmıştı ve G.Saray maçını 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Tecrübeli hoca, Beşiktaş maçının havasına şimdiden girdiklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk haftalarda elde ettiğimiz Galatasaray galibiyeti bizim için bir seri başlangıcı olmuştu. O maçla çok iyi bir hava yakalamıştık. Bu kez ise Beşiktaş maçını kazanarak yeni bir seriyi devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Çalımbay sözlerine "Çok zor bir karşılaşma bizleri bekliyor ancak evimizdeki bu maçta itici gücümüz olan taraftarımız ile sonuca gideceğimizi düşünüyoruz" diye devam etti.

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