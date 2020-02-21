Rıza Çalımbay: 'Yarıştan kopmak istemiyoruz'

Teknik Direktörü'u 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.Daha iyi olacaklarını belirten Çalımbay, "Maçtan önce de söylemiştim, bugün yorgunluk belli etti takımımızda. Maçtan hiç kopmadık bugün. Karşımızdaki takım da çok iyi bir takım. Çok iyi ıoyunculara sahipler. Bugün önemli olan galip gelmekti uzun süre sonra. Sakat arkadaşlarımız da döndü, daha iyi bir takım olacağız" dedi.Mert Hakan'ın Alanyaspor kulübesi önündeki gol sevinci için konuşan deneyimli teknik adam, "Mert Hakan da söylemiştir, gol sevinci yanlış anlaşıldı. Kesinlikle Alanyaspor'la bir alakası yok zaten bizim Alanyaspor ile bir problemimiz yok." ifadelerini kullandı.Zirve mücadelesi ile ilgili görüşleri sorulan teknik adam, "Biz zirveden kopmak istemiyoruz. Artık haftada bir maç oynayacağımız için hem dinlenme şansımız, hem de antrenman şansımız olacak. Yarışın içinden kopmak istemiyoruz. Nerede bitiririz bilmiyorum. Biz maç maç bakacağız, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz." cevabını verdi.