Rıza Çalımbay: 'Yabancı sayısı serbest olsun'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yayıncı kuruluşa açıklamada bulundu.



Sivas'taki istikrarlarını değerlendiren Çalımbay, "Sivas'ta 4. senem oluyor, ondan önce de 3 yılım var. Benim en çok çalıştığım yer. Bütün takımlarda, liglerde dalgalanma oldu. Biz tabii ki takım olarak 3 sene üst üste Avrupa'ya gidiyoruz. Şu an Türkiye'de üst üste Avrupa'ya giden Anadolu takımı yok. Çok iyi puanlar kazandırdık, iyi takımlar, yendik, eledik. Sivas'a Avrupa takımlarını getirdik. Kimse bizim 3 sene üst üste gideceğimizi beklemiyordu. Türkiye Kupası alacağımızı da kimse hesaplamıyordu. Tarihinde Türkiye Kupası almamış, final oynamamıştı Sivas, ikisini de yaptık. Özellikle bu sene 2-3 günde bir maç oynuyorsunuz. Sezonu en son kapatan biziz, en baştan açan yine biziz. Ondan sonra belli bir süre geçtikten sonra hem lig, hem Avrupa, belli bir süre sonra kupa geliyor. Şu anda 3 yerde de gidiyorduk. Bu durumlarda kadronuz geniş değilse, oyuncularınız 2-3 günlük şeyi kaldıramazsa o zaman problem oluyor. Kadro derinliği ve kadroda kaliteli oyuncuların olması gerekiyor. Kimlerle birlikte gidiyoruz; Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir. Bizim dışımızdaki takımların, bütçesi bizi 10'a katlar. İstedikleri oyuncuları da alıyorlar. O zaman biz yine de yarıştan kopmuyorduk, sonuna kadar gidiyorduk. Çok güzel işler yaptık ama bir yere kadar. Arkasının gelmesi için önce takımı daha da güçlendirmek gerekiyor. Çok zor maçlar oynuyorsunuz. Gittikçe zorlaşıyor. En son Fiorentina ile oynadık, ezilme gibi bir şey olmadı ama biraz daha kaliteli oyuncular bulunursa o zaman daha yukarıya gidebilir. Bir Anadolu takımı olarak biz çok güzel şeyler yaptık." dedi.



YABANCI SAYISI YORUMU



Yabancı sınırı ile ilgili görüşleri sorulan deneyimli teknik adam, "Yabancı antrenörler buraya gelince şaşırıyorlar. Dünyanın hemen hemen her yerinde yabancı sayısı serbest. Bizim gibi kısıtlanan yok. Bu, onlara ilginç geliyor. A Milli oynamıştır, başka bir şey bulabilirsiniz, kriterleri yapabilirsiniz. Geçen maçta bir türlü ayarlayamadık yerli-yabancıyı. Bence serbest olsun ama altyapıdan kesinlikle oyuncu almak gerekiyor" sözlerini kullandı.



A MİLLİ TAKIM ANTRENÖRLÜĞÜ



Rıza Çalımbay, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için, "Kuntz benim arkadaşım, beraber oynadık. Çok iyi bir insandır, çok da severim. Ben Milli Takım'da yabancı antrenörün faydalı olacağına inanmıyorum. Fatih Hoca, Şenol Hoca çok güzel şeyler yaptı. Mustafa Hoca ile biz Avrupa Şampiyonası'na gittik. İlk 8'de bitirdik. Avrupa'daki gelen arkadaşlarımız, kulüplerde çalışabilir, o normaldir. Ama milli maçın, özellikle Türkiye için diyorum, bizlere gelince duygulanıyoruz. Ben Milli Takım'ın her yerinde oynadım. Bizim için bambaşka Milli Takım. Çalışırsam dedim, para falan düşünmem. Yerli antrenörün daha faydalı olacağına inanıyorum. Olursa bütün arkadaşlarımız seve seve görevini yapar. Ben iddia ediyorum, başarılı da olurlar." şeklinde konuştu.





