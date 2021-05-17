Rıza Çalımbay ve 11 ismin sözleşmesi bitiyor

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve 11 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rıza Çalımbay ve 11 ismin sözleşmesi bitiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mayıs 2021 13:57
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve üçü kiralık 11 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla sona erecek.

Ligi 65 puanla 5. sırada tamamlayan Sivasspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yanı sıra futbolcular Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Claudemir, Isaac Cofie, Mamadou Samassa, Mustapha Yatabare, Robin Yalçın ve Serhiy Rybalka'nın sözleşmeleri 31 Mayıs'ta bitecek.

Kırmızı-beyazlılarda bu sezon kiralık olarak oynayan Kayode, Casimir Ninga ve Tyler Boyd da sözleşmeleri sona eren oyuncular arasında yer alıyor.

Sivasspor yönetiminin, yeni sezon öncesi Rıza Çalımbay ve futbolcularla görüşme yapması bekleniyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.