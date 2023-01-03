Rıza Çalımbay: 'Ülke karışır!'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçının VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından beIN Sports Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu.



Canlı yayına telefon ile bağlanan Çalımbay, "VAR kayıtlarını dinliyorum ama boşuna dinliyorum. Biz bile kenarda gördük! Muslera içerde, Nelsson direği tutuyor! Bunları konuşmaya bile gerek yok!" dedi.



Büyük bir haksızlığa uğradıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bir bilen varsa, açıklasın dedik. En az 50 kişi baktı ve bir tane bir şey bulamadılar. Yine bakıyorlar, yok burada işte yok! Bu Sivasspor'a yapılan bir haksızlık! Göz göre göre puanımız gidiyor! Başka bir şey yok." ifadelerini kullandı.



"BAMBAŞKA ŞEYLER YAŞANIR!"



A Spor'a da konuşan Çalımbay, "İnşallah bundan sonra bu hatalar olmaz. Ligin sonuna doğru bu olaylar olursa, bambaşka şeyler yaşanır. Kimse önünü alamaz. Şimdiden tedbirli şekilde, güzel şeyler yapılması gerekiyor." dedi.

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