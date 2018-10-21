Rıza Çalımbay: 'Uğur Demirok'a şikeci diye bağırmışlar'

"VAR İYİ Kİ VARMIŞ"

"YAŞANANLAR DOĞRU DEĞİL"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Maçın başından sonuna kadar kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yaptık. Çok pozisyonlar yakaladık ama son paslarda dikkat edemedik. Çok mücadeleci güzel bir lig maçı oldu. Sadece son andaki o olaylar olmasa mükemmel bir lig maçıydı. Benim düşündüğüm tek şey içeride ve dışarıda galibiyete oynamak. Bugün de düşüncemiz buradan 3 puanla ayrılmaktı ama 1 puana razı olduk. Takımın oyunundan memnunum. Sadece son pasları iyi değerlendirmedik ve bundan memnun değilim. Burası zor deplasmanlardan birisi. Çaykur Rizespor'un bir değişiklik yapması buraya bir hava getirdi. Onlar da iyi mücadele ettiler. Sezon başından beri diğer maçlarda da son paslarda sıkıntı yaşadık, değerlendiremedik. Ama yine de deplasmanda alınan 1 puan iyidir. Amacımız 3 puandı ama maalesef 1 puana razı olduk."'VAR sistemi iyi ki varmış' diyen Çalımbay, şöyle devam etti: "Bizim penaltı eline çarptı neyse ama bu pozisyonlar çok olacaktı. Özellikle ikinci yarı kurduğumuz baskıdan dolayı öyle pozisyonlar olacaktı. 1'incisine baktı vermedi, ikincisindeki penaltıydı herhalde onu verdi. VAR sistemi iyi ki varmış. Sadece bizim için değil, bütün takımlar için. Bir sürü hatadan dönülüyor. Herkes hata yapıyor. Çok güzel bir şey. İnşallah iyi bir şekilde devam eder böyle."Maçın ardından yaşanan olayların doğru olmadığını kaydeden Çalımbay,diyerek açıklamalarını tamamladı.