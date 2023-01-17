Rıza Çalımbay: 'Uğur Çiftçi, Galatasaray'a gitmek istiyor!'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a gitmek istediğini ama transferdeki sorunun aşılamadığını söyledi.



Uğur Çiftçi'nin transferinde takas olarak gidecek olan Emre Taşdemir, Sivasspor'la anlaşamadı. Bu yüzden Sivasspor cephesi, 30 yaşındaki sol bek Uğur Çiftçi'nin sarı-kırmızılılara gitmesine izin vermedi.



"EMRE GELMEDEN, G.SARAY'A GİDEMEZ"



Konuyla ilgili yapan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay "Uğur Çiftçi gitmek istiyor. Bana ve yönetime söyledi. Büyük takımda oynamak hedeflerinden bir tanesi. Önünü açmak doğru bir şey, yönetim de izin verdi. Ancak Emre Taşdemir gelmeden, Uğur Çiftçi'yi verme şansımız yok! Öyle bir şey olmaz" dedi.



"MÜMKÜN DEĞİL, GİDEMEZ!"



Sözlerine devam eden Rıza Çalımbay, "Mümkün değil! Uğur da bunun farkında. Uğur hırslı, arzulu, istekli ve benim gibi Sivaslı. Gitmek kolay değil ama kariyeri açısından çok önemli. Çok iyi bir takıma gidiyor, büyük bir takıma gidiyor. Muhteşem taraftarı olan bir takıma gidiyor. Üç büyüklerden bir tanesi. Şu anda bir şey diyemeyiz ama net bir şey yok. Eğer Emre Taşdemir gelirse bize, büyük ihtimalle anlaşırlar." ifadelerini kullandı.





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