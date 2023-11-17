Beşiktaş'ta Antalya kampını iptal eden Rıza Çalımbay, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde takıma yeni bir hava getirmek için çalışmalara hız verdi. Ayrıca tecrübeli teknik adam üç yıldız oyuncusuyla da özel olarak ilgileniyor.
Yöneticiler, teknik adamlar ve taraftarlar arasında başlayan üçlü sorunların oldukça hırpaladığı futbolcuları, Çalımbay birebir görüşmelerle ayağa kaldırmaya çalışıyor. Kurt hoca, futbolcularına beklentilerini anlatıyor.
İŞTE O ÜÇ İSİM
Çok daha iyisini yapabilecek yetenekte olduklarını, mental olarak büyük düşüş yaşayan isimlere anlatıyor. Çalımbay; Ante Rebic, Valentin Rosier ve Omar Colley'e öncelik verdi.
Üç yıldızın seviyesini artırarak takımın hava kazanmasını istiyor.
"ABOUBAKAR GİTMEMELİ"
Başkan adaylarından Hasan Arat, memleketi Adana'da Beşiktaşlılarla buluştu. Burada projelerini anlatan ve talepleri dinleyen Arat, takımdan ayrılacağıyla ilgili iddialar bulunan Aboubakar hakkında şunları söyledi:
"Ne olursa olsun Aboubakar'ın gitmemesi lazım. Çok iyi bir oyuncu. Şu an sağlık sorunu olabilir. Kulüple bir meselesi olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Diğer aday Serdal Adalı da Beşiktaş'ın basketbol maçında çıkarma yaptı. Adalı, taraftarlarla sohbet ederken seçilmesi halinde Rıza Çalımbay ile devam edeceğini söyledi.
Yöneticiler, teknik adamlar ve taraftarlar arasında başlayan üçlü sorunların oldukça hırpaladığı futbolcuları, Çalımbay birebir görüşmelerle ayağa kaldırmaya çalışıyor. Kurt hoca, futbolcularına beklentilerini anlatıyor.
İŞTE O ÜÇ İSİM
Çok daha iyisini yapabilecek yetenekte olduklarını, mental olarak büyük düşüş yaşayan isimlere anlatıyor. Çalımbay; Ante Rebic, Valentin Rosier ve Omar Colley'e öncelik verdi.
Üç yıldızın seviyesini artırarak takımın hava kazanmasını istiyor.
"ABOUBAKAR GİTMEMELİ"
Başkan adaylarından Hasan Arat, memleketi Adana'da Beşiktaşlılarla buluştu. Burada projelerini anlatan ve talepleri dinleyen Arat, takımdan ayrılacağıyla ilgili iddialar bulunan Aboubakar hakkında şunları söyledi:
"Ne olursa olsun Aboubakar'ın gitmemesi lazım. Çok iyi bir oyuncu. Şu an sağlık sorunu olabilir. Kulüple bir meselesi olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Diğer aday Serdal Adalı da Beşiktaş'ın basketbol maçında çıkarma yaptı. Adalı, taraftarlarla sohbet ederken seçilmesi halinde Rıza Çalımbay ile devam edeceğini söyledi.
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