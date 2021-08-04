Rıza Çalımbay: 'Turu geçen Türkiye'de belli olur'

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında perşembe günü Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, zor maçların kendilerini beklediğini söyledi.



Müsabakanın oynanacağı Batum Arena'da basın toplantısı düzenleyen Rıza Çalımbay, rakip takımın kaliteli oyunculara sahip olduğunu dile getirerek, "Maçlar çok zor geçecek. İlk maçta turun biteceğini düşünmüyorum. Bunun neticesi Türkiye'de belli olacak. Avantaj yakalamak için her şeyi zorlayacağız. 7-8 eksikle geldiğimiz için sıkıntımızı var ama hiçbir rakipten korkmuyoruz." dedi.



Takıma güvendiğini vurgulayan Çalımbay, "Zor maç olsa da bunun üstesinden geleceğiz. Eksiklerimizi aratmayacak arkadaşlara sahibiz. Gürcistan çok sevdiğimiz dost bir komşu ülke. Hak edenin kazanmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.



Yaşanan orman yangınlarının tüm takımda konuşulan tek şey olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "İnşallah kısa sürede söndürülür. Herkes çok duyarlılık gösteriyor. İnşallah biraz birlik olup, mücadeleye sahip çıkarsak, en güzel şeylerden birini yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.



Kadro olarak sıkıntıları olmadığının altını çizen Çalımbay, şunları kaydetti:



"Eksik arkadaşlarımız bizimle olsa, daha mutlu olurduk. Sakat oyuncuların eksikliğini özellikle deplasmanda hissediyoruz. Kadro olsalar, büyük avantajdı. Diğer arkadaşlarımızın da çok iyi oynayacağına inanıyorum. Bazı arkadaşları belki mevkilerinin dışında kullanacağız. Eksiklerimize rağmen çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Gürcistan ligi oynanıyor. Bizde lig başlamadı. Azubuike yeni geldi ve belki oynatacağız. Bir anda üstün bir performans beklemiyoruz. Bütün düşüncemiz, herkesin kendi kapasitesinin üzerine çıkacağı bir maç oynaması."



Öte yandan, kırmızı-beyazlı oyuncu Olarenwaju Kayode ise maçın zor olacağını kaydetti.



Teknik direktör Çalımbay'ın kendilerini iyi hazırladığını aktaran Kayode, "Mücadelede gol atmak için her şeyi yapacağız. Bu maça çok iyi hazırlandık. İşimizi yapmaya geldik. Hocamızın talimatları belli. Bu talimatları uygulayıp, maçı kazanmak için buradayız." değerlendirmesinde bulundu.



