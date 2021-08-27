Rıza Çalımbay: 'Trabzon maçını erteleseydik'

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Kopenhag maçının ardından açıklamada bulundu.



Çalımbay yaptığı açıklamaları şu şekilde:



"Neticede elendik. Onun için rahatça konuşabiliriz. Sezonu erken açtık. Bizim bir kampımız Bolu'da geçerdi. Sonra yurt dışında en az 4-5 maç oynardık. Sonra maçlara başlardık. Bizim oynadığımız maçlar, ülkelerinin en iyi takımlarıylaydı. Hepsi final havasında geçti."



"O MAÇI OYNAMASAYDIK"



"En son Trabzonspor maçı baya tempolu geçti. Bunların hepsini takımımda gördüğüm için ben Trabzonspor'a bir teklif yaptım. Maçları erteleyelim dedim. Bu ikimiz için de önemli dedim. O maçı oynamasaydık Caner ve Samba yanımızda olacaktı. Samba yanımızda oynatamıyoruz. Sakat. Bizim 4 stoperimiz var. Hepsi sakat. Karşıdaki takımı kimse tanımıyor olabilir ama biz çok iyi tanıyoruz."



"TEL AVIV'E 2 YEDEKLE GİTMİŞTİK"



"İlk 11 oyuncularımızın çoğu yoktu. İnşallah bunlar geldiği zaman daha iyi başlayacağız. Şimdiki tek düşüncemiz, milli maç arasını çok iyi şekilde değerlendirmek… Fenerbahçe maçına kadar çok iyi şekilde hazırlanmak… Benim tek korkum sakatlıklar, eksiklikler… Maçlardan yana korkum yok. Geçen sene de Villarreal maçından sonra Tel Aviv'e 2 yedekle gitmiştik. Yine de böyle bitmemesi gerekiyordu."



