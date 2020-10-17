Rıza Çalımbay: 'Tek gayemiz maçı kazanmaktı'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Hes Kablo Kayserispor maçını kazanmanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.



Karşılaşma boyunca oyundan hiç kopmadıklarını anlatan Çalımbay, şöyle devam etti:



"Bu maçı mutlaka iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Verilen arada biz bay geçmiştik. Arkasından da milli takım maçı olması 18 günlük avantaj verdi. Bunu da çok iyi şekilde değerlendirdik çünkü yeni arkadaşlarımız vardı. Onlar açısından çok iyi oldu. Çok güzel bir hazırlık maçı yaptık. Tek gayemiz bu maçı kazanmaktı çünkü perşembe günü oynayacağımız bir Avrupa kupası maçı var. Onun için bizim açımızdan iyi bir moral oldu. İyi bir galibiyet aldık. Zaman zaman iyi de oynadık zaman zaman baskılarda yedik ama hiçbir zaman oyundan kopmadık. Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha dikkatli olabilseydik daha farklı bir maç olabilirdi. Yine de deplasmanda alınan bu 3 puan çok güzel."



Süper Lig takımlarını çok zor bir ligin beklediğini savunan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:



"Ligin başı sayılır ve bu sene tüm takımlar için çok zor bir lig yaşanacak. 21 takım olması çok büyük bir dezavantaj oldu. Zaman az takımlar çok. Bizim şu an hafta içi 20 maç oynamamız gerekiyor. Çok sıkışık bir lig yaşanacak. Onun için şimdi alınan mağlubiyetler, galibiyetler önemli ama bana göre ligin başı. Ben Kayserispor'u da çok beğendim. Bizim kazanıp çok iyi bir moralle İspanya'ya gitmemiz gerekiyordu. İnşallah İspanya'da da en iyisini yapmaya çalışacağız."



