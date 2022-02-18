Rıza Çalımbay: 'Taraftar futbolcu kadar önemli'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımın sahada her şeyini ortaya koyduğunu ancak tribündeki taraftarların da futbolcular kadar önemli olduğunu belirtti.



Kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesine açıklama yapan Çalımbay, ilk olarak ligde geçen hafta oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi.



Çalımbay, karşılaşmayı oyuncu ve taktiksel değişikliklerle kazandıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Herkes rakibimiz lig sonuncusu diye maçın kolay geçeceğini düşündü. Maçtan önce de oyuncularımızı çok uyardık. Bana göre Yeni Malatyaspor bundan sonraki maçlarında da herkese zor bir takım olduğunu gösterecek. Adem Büyük ile yeni bir başlangıç yaptılar. Çok dikkatli olmamız gereken bir maçtı ancak ilk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarıda oyuncu ve taktik değişikliklerimiz çok iyi oldu. Çok iyi oynadık. İlk yarıda birden fazla gol yiyebilirdik ancak ikinci yarıda ikiden fazla gol atabileceğimiz pozisyonları yakaladık. Maça kötü başladık ve iyi bir şekilde bitirdik."



Ligde zorlu bir periyoda gireceklerini aktaran Çalımbay, "VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor ve Adana Demirspor ile peş peşe oynayacağız ve bunların 3 tanesi deplasmanda oynanacak. Onun için bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sakat arkadaşlarımız da iyileşirse o zaman alternatifli bir kadromuz olacak." ifadelerini kullandı.



"Tribündeki taraftar futbolcu kadar önemli"



Rıza Çalımbay, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında taraftarın Koray Altınay'a gösterdiği tepkiye üzüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:



"Biz Koray'ı mecburiyetten oynattık orada. Koray'ın asıl yeri orası değil. Koray sakattı ve onunla birlikte çok sayıda sakatımız vardı, sakatlar içerisinde de en sağlamı oydu. Sakatlıktan çıktığı için istediği verimi veremedi. Fenerbahçe maçında çok iyi oynamıştı. Taraftarımızın yuhalamasından dolayı ben çok üzüldüm. Böyle bir şey beklemiyordum. Hiçbir oyuncu sahaya kötü oynamak için çıkmaz. Çok karakterli bir arkadaşımız. Biz taraftarımızdan daha çok destek bekliyoruz, tribünleri doldurmalarını istiyoruz. Tribünlere baktığımız zaman çok büyük boşluklar var. Şu tribünleri dolduralım. Bizim en başarılı olduğumuz dönemlerde en büyük destekçimiz taraftarımızdı. Hep birlikte mükemmel işler yaptık. Bundan sonra da çok zor maçlarımız ve kupada ilerleme şansımız var. Futbolcular sahada her şeyini koyacak ama tribündeki taraftar, futbolcu kadar önemli."



Hafta sonu deplasmanda oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük maçına da değinen Çalımbay, tek hedeflerinin bu maçtan da puan ya da puanlarla dönmek olduğunu vurguladı.



Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finale kaldıklarını anımsatarak, "Bu sene kupada 1. Lig'in lideri Ankaragücü'nü çektik. Ardından o grubun en iyi takımlarından biri olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'u çektik. İki maç da kolay geçmedi. Şimdiki rakibimiz Karagümrük de kolay bir rakip değil. Süper Lig'in en iyi takımlarından bir tanesi. Bu maçı kolay yapmamız için sahada çok mücadele etmemiz gerekiyor. Kupada da bize taraftar lazım. Bundan önceki kupa maçlarından 200-300 kişiye oynadığımız maçlar olmuştu. Taraftarlarımızın bu maçlara bir derbi, bir lig maçıymış gibi bakması lazım. Onlarla beraber gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





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