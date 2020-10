Rıza Çalımbay: 'Takımıma güveniyorum, gruptan çıkacağız'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel-Aviv takımlarıyla eşleştikleri UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndan çıkmak için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi.



Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin uzun bir süreden sonra Avrupa kupalarına tekrar katıldığını belirtti.



Sivasspor'un, Avrupa'da Türkiye'yi de temsil edeceğini vurgulayan Çalımbay, "Bu da bizi daha çok hırslandırıyor ve arzulandırıyor, çok istekli oluyoruz. Türkiye'ye puan kazandırmak istiyoruz, onun için sorumluluğumuz fazla. Her şeyin de bilincindeyiz." dedi.



"Tek gayemiz o gruptan çıkmak"



Gruptaki takımların daha rahat gözüktüğü yönündeki görüşün doğru olmadığını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:



"Onların hepsi kariyerli takımlar. Hem kendi ülkelerinde olsun hem Avrupa'da olsun çok iyi şeyler yapmış takımlar. Biz hepsinin farkındayız, tek gayemiz o gruptan çıkmak. Gruptan çıkmak için de çok çalışıp çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Şimdi bir avantajımız oldu, bu hafta bayız. Arkadaşlarımıza izin verdik, bazı arkadaşlarımız milli takıma gitti. Onların hepsi de yarın geliyor. Şu anda tek amacımız Kayserispor maçı. Kayserispor maçından sonra İspanya'ya Villarreal maçına gideceğiz. Oradaki maçı da iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Takımıma güveniyorum."



Alternatifli bir kadro kurduklarını ifade eden Çalımbay, kupa ve ligi bir arada götürmek istediklerini aktardı.



Avrupa Kupası maçlarına seyirci alınma durumunun değerlendirildiğini de aktaran Çalımbay, "Özellikle sahamızda oynayacağımız zamanlar eğer bir de seyirci alınırsa o da bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Çünkü biz burada taraftarımız olduğu zaman hiçbir mağlubiyet almadık. Çünkü taraftarımız bizim için çok büyük bir güç." diye konuştu.



"Bütün Türkiye bizimle beraber olacaktır"



Çalımbay, Avrupa kupalarında hem Türkiye için hem Sivasspor için çok önemli maçlar oynayacaklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"En iyisini de yapacağız. Bundan önce Denizlispor'da çok büyük başarılara imza attık. Fransa şampiyonunu yendik, Fransa kupa şampiyonunu eledik. Arkasından Çeklerin şampiyonunu eledik. Bunları yapmış bir ekibiz, aynısını yapmak için ne gerekiyorsa hepsini tekrar yapmaya çalışacağız. İnanıyorum ki bütün Türkiye de bizimle beraber olacaktır. Çünkü biz hem kendimiz hem de Türkiye için oynayacağız. Bu bizim için milli takım gibi oluyor. İnşallah alnımızın akıyla çıkacağız."



Çalımbay, A Milli Takım maçı nedeniyle liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini ve bireysel eksiği olan futbolcuların eksiğini gidereceklerini belirtti.



Transfer çalışmalarını da değerlendiren Çalımbay, "Yapabileceğimiz kadar transferimizi yaptık. Tek sıkıntımız şu anda Aaron. Aaron bir an önce gelirse o zaman her şeyimiz yüzde 100 tamam olacak." ifadelerini kullandı.



Antrenman



Sivasspor Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.



Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen ve koşuyla başlayan antrenman ısınma hareketleriyle devam etti.



Top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maçla idmanı tamamladı.