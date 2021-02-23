Rıza Çalımbay: 'Takıma yürekten inanıyorum'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacakları karşılaşmadan 3 puan almayı hedeflediklerini belirtti.



Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligde geride kalan haftada Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendiklerini, bunun mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



Ligde kolay maç olmadığını vurgulayan Çalımbay, "Her maç çok zor. Eğer maçta oyunun içinde kalmazsan, çok iyi mücadele etmezsen çok sorunlar yaşayabilirsiniz, bunun da farkındayız. İnşallah bundan sonraki maçlarımızı da aynı şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız." açıklamasında bulundu.



Ligde cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:



"Bana göre en önemli maçlar, Çaykur Rizespor, Göztepe gibi takımlarla oynadığımız maçlar. Bu rakipler daha önemli. Rize de bunlardan bir tanesi, çok önemli ve kritik bir maç. Orada neyle karşılaşacağımızı çok iyi biliyoruz. Takım olarak da elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağız. Bizim tek sıkıntımız defansta. Uğur Çiftçi'nin de sarı kart cezalısı olması bizim için dezavantaj oldu. Onun dışında sıkıntımız yok, takım olarak hazırız. Rize'den iyi bir şekilde ayrılmak için elimizden ne geliyorsa hepsini yapacağız. Takımıma, arkadaşlarıma yürekten inanıyorum. İnşallah oradan da istediğimiz gibi Sivas'a döneceğiz."



