Rıza Çalımbay: 'Süper Lig'i Ağustos-Eylül'de oynayalım'

Süper Lig ekiplerinden, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi.Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ligi oynamak istiyoruz kesinlikle ve ligin bitmesini istiyoruz ama şu an en küçük risk varsa kesinlikle oynanmaması gerekiyor. Çünkü bu işin şakası yok." dedi.TFF'nin hazırladığı "Futbola Dönüş Protokolü" ile ilgili görüşlerini açıklayan Rıza Çalımbay, futbolun en temaslı sporlardan biri olduğunu belirterek, "" ifadelerini kullandı.En önemli şeyin oyuncuların sağlığı olduğunun altını çizen Çalımbay, "" şeklinde konuştu."Şu anda Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz mükemmel çalışıyorlar. Çok da iyi bir gidiş varken tekrar karma karışık bir şeye girildiği zaman sıkıntı çıkabilir." sözlerini kullanan Rıza Çalımbay, "" değerlendirmesinde bulundu.Süper Lig'e ara verilmeden önce Antalyaspor ile oynadıkları son karşılaşmada da oyuncularının tedirgin olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:"Hatta Antalyaspor başkanı, açıklama yaptığım için serzenişte bulunmuş. Antalyaspor'da çok güzel günlerim geçti, söylediklerimin Antalyaspor ile alakası yoktu. Kendi takımımla ilgili söyledim. Bu sene ligde oynadığımız en kötü maçtı. Her maçta gol attık, sadece o maçta atamadık. Çünkü kimsenin kafası maçta değildi. Kaybedebiliriz, futbol bu. Antalya iyi oynadı, biz çok kötü oynadık. Çünkü herkesin kafasında bir an önce Sivas'a dönmemiz vardı. Gece 12'de havalimanına geldik, uçak kalkmadı, tekrar otele döndük, tekrar panik, gergin herkes. Tekrar sabah havalimanına geldik ve herkes evine gidebildi. Riske girmemek gerek, risk varsa oynamamak gerek. O zaman fazla bir vaka yoktu, belki 1, belki 2 taneydi, maçlar iptal oldu. Vakalar varsa risk de vardır demektir. Risk varsa oynanmaması gerekiyor. Ne kadar uğraşsanız da kafaları ailelerinde, evinde olacak. Kendine dikkat edecek, belki mücadeleye girmeyecek. Herkese, evinizde oturun, evinizden çıkmayın, sosyal mesafeyi koruyun, maske takın dediğimiz anda oyuncular oynarsa tabii ki oyuncular korkarlar, tedirgin olurlar. O yüzden en risksiz zamanda oynanması gerekiyor. "Süper Lig'in mevcut haliyle tescil edilmesi kararı çıkması halinde buna da saygı duyacaklarını aktaran Rıza Çalımbay şöyle konuştu:Fransa Ligi'nin tescil edilmesinin ardındanbelirten Çalımbay, bunun Süper Lig'de de gerekirse uygulanabileceğinin altını çizen Çalımbay, "" ifadelerini kullandı.