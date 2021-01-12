Rıza Çalımbay: 'Sonuna kadar mücadele ettik'

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, zor bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu süreçte kupa karşılaşması oynamanın çok zor olduğunu dile getirdi.



İki gün önce de maç oynadıklarını belirten Çalımbay, şunları kaydetti:



"Bazı arkadaşlarımızı oynatmamaya çalıştık, ama çoğunu da mecburen oynatmak zorunda kaldık. İlk yarı golü bulmamıza rağmen istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarı hem oyuncu değişikliği hem de taktik değişiklikleri işe yaradı ve gerçekten güzel bir maç oynadık. Uzaması bizim için bir dezavantaj oldu. Bazı arkadaşlarımız yorgun ve bıkkındı. Bugün kaybetmek istemedik. Sonuna kadar mücadele ettik ve son bölümdeki pozisyonlardan birini değerlendirdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Adana Demirspor Kulübü, Süper Lig kalitesinde kadroya sahip, zor geçeceğini biliyorduk. İyi konsantre olmazsak sıkıntı olacağını biliyorduk. Neticede beklediğimiz gibi oldu ama turu geçtiğimiz için mutluyuz."



