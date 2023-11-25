Rıza Çalımbay, sol bek tercihini yaptı

Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta sol bek Arthur Masuaku iyileşmesine rağmen riske edilmeyecek
Sol bek pozisyonunda kimi oynatacağı düşünen Rıza Çalımbay istikrardan yana devam etmeye karar verdi.
Rıza Çalımbay'ın Kongolu futbolcunun yerine son maçlarda bu bölgede şans verdiği Tayfur Bingöl'ü tekrardan değerlendireceği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş'ta 7 maça çıkan Tayfur, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
Sol bek pozisyonunda kimi oynatacağı düşünen Rıza Çalımbay istikrardan yana devam etmeye karar verdi.
Rıza Çalımbay'ın Kongolu futbolcunun yerine son maçlarda bu bölgede şans verdiği Tayfur Bingöl'ü tekrardan değerlendireceği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş'ta 7 maça çıkan Tayfur, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.