Rıza Çalımbay, sol bek tercihini yaptı

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, sakatlığını yeni atlatan Arthur Masuaku'yu riske etmeyerek o bölgede Tayfur Bingöl'ü kullanmayı düşünüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay, sol bek tercihini yaptı
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25 Kasım 2023 11:57
Son güncelleme 25 Kasım 2023 12:06
Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta sol bek Arthur Masuaku iyileşmesine rağmen riske edilmeyecek

Sol bek pozisyonunda kimi oynatacağı düşünen Rıza Çalımbay istikrardan yana devam etmeye karar verdi.

Rıza Çalımbay'ın Kongolu futbolcunun yerine son maçlarda bu bölgede şans verdiği Tayfur Bingöl'ü tekrardan değerlendireceği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Beşiktaş'ta 7 maça çıkan Tayfur, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. 



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