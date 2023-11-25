Rıza Çalımbay şampiyonluktan vazgeçmiyor: ''Fark kapanır''

Beşiktaş'ta 9 puanlık farkın kapanabileceğini söyleyen teknik direktör Rıza Çalımbay, "Önümüzdeki üç maçı kazanmamız hâlinde zirvede yeniden iddialı duruma geliriz" dedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay şampiyonluktan vazgeçmiyor: ''Fark kapanır''
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25 Kasım 2023 12:47
Son güncelleme 25 Kasım 2023 12:49
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zirveyle aradaki dokuz puanlık farka rağmen şampiyonluk umutlarını kaybetmiş değil.

Burak Yılmaz'ın görevine son verilmesinin ardından acil olarak takımın başına getirilen tecrübeli çalıştırıcı, millî arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Takımın eksiklerini giderme yolunda önemli adımlar attıklarını belirten Çalımbay ''Oyuncu arkadaşların motivasyonu gitmişti, son maçlarda yenilmişler, Avrupa'dan elenmişler, moralleri bozuktu. Bizim de onları düzeltmemiz gerekiyordu. Millî arada bunu başardık diyebilirim'' sözlerini kullandı.

FARK KAPANIR

Dokuz puan farkın mutlaka azalacağını söyleyen Çalımbay ''Hedefimiz önümüzdeki takımlara yetişebilmek. Bunun için de iyi bir seri yakalamamız gerekiyor. Önümüzdeki üç maçı kazanırsak zirvede yeniden iddialı duruma geliriz, fark kapanır." dedi.

Futbolculuk kariyeri boyunca sadece Beşiktaş formasını giydiğini hatırlatan Çalımbay "Benim Beşiktaş'a borcum var. Ne zaman görev verilirse gelir yaparım. Beşiktaş'tan önce Suudi Arabistan'dan teklif gelmişti ama 'Beşiktaş'ı bekleyeceğim' diyerek bu teklifi reddettim'' açıklamasında bulundu. 



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