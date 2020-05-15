Rıza Çalımbay: 'Şampiyonluk şansımız var ama sağlık daha önemli'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, üst üste gelen vaka haberlerini değerlendirdi. İşte satır başları:- Futbolcuların psikolojisi bozuk. Diğer takımlardan gelen haberler bizi de etkiliyor.- Hem kendi takımımdan hem de diğer takımlardan idmana çıkmak istemeyen yerli ve yabancı oyuncular var- Açıklanan protokolü pratikte hayata geçirmek çok zor. Bu bir takım oyunu, temas önemli.- Sivasspor olarak şampiyonluk şansım var. Şehir için de şampiyonluğun anlamının ne olduğunu anlatmaya gerek yok. Ama insan sağlığı bundan daha önemli.- Hep oynanması yönünde düşünüyordum. Hatta Antalya'da oynanabilir diyordum ama yaşayarak olaylar görülüyor.- Bu şartlarda ligi oynatmak çok zorlama olur. Şartlar değişirse onu da bilemem. Maçlar oynansa bile bu futbol olmaz. Sadece sahaya çıkmak için çıkacağız.