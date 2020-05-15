Rıza Çalımbay: 'Şampiyonluk şansımız var ama sağlık daha önemli'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, üst üste gelen vaka haberlerini değerlendirdi. İşte satır başları:
- Futbolcuların psikolojisi bozuk. Diğer takımlardan gelen haberler bizi de etkiliyor.
- Hem kendi takımımdan hem de diğer takımlardan idmana çıkmak istemeyen yerli ve yabancı oyuncular var
- Açıklanan protokolü pratikte hayata geçirmek çok zor. Bu bir takım oyunu, temas önemli.
SADECE SAHAYA ÇIKMIŞ OLACAĞIZ
- Sivasspor olarak şampiyonluk şansım var. Şehir için de şampiyonluğun anlamının ne olduğunu anlatmaya gerek yok. Ama insan sağlığı bundan daha önemli.
- Hep oynanması yönünde düşünüyordum. Hatta Antalya'da oynanabilir diyordum ama yaşayarak olaylar görülüyor.
- Bu şartlarda ligi oynatmak çok zorlama olur. Şartlar değişirse onu da bilemem. Maçlar oynansa bile bu futbol olmaz. Sadece sahaya çıkmak için çıkacağız.
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- Futbolcuların psikolojisi bozuk. Diğer takımlardan gelen haberler bizi de etkiliyor.
- Hem kendi takımımdan hem de diğer takımlardan idmana çıkmak istemeyen yerli ve yabancı oyuncular var
- Açıklanan protokolü pratikte hayata geçirmek çok zor. Bu bir takım oyunu, temas önemli.
SADECE SAHAYA ÇIKMIŞ OLACAĞIZ
- Sivasspor olarak şampiyonluk şansım var. Şehir için de şampiyonluğun anlamının ne olduğunu anlatmaya gerek yok. Ama insan sağlığı bundan daha önemli.
- Hep oynanması yönünde düşünüyordum. Hatta Antalya'da oynanabilir diyordum ama yaşayarak olaylar görülüyor.
- Bu şartlarda ligi oynatmak çok zorlama olur. Şartlar değişirse onu da bilemem. Maçlar oynansa bile bu futbol olmaz. Sadece sahaya çıkmak için çıkacağız.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın