Rıza Çalımbay: 'Sakatlarımız çoktu ama mükemmeldik'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendikleri karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini belirtti.



Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan bu galibiyete çok ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.



Fatih Karagümrük'ün iyi bir takım olduğunu dile getiren Çalımbay, "Bu maç her açıdan bizim için çok önemliydi. Mutlaka bu maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyordu." dedi.



Çalımbay, Fatih Karagümrük'ün iyi bir kadroya sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettik. İyi fırsatlar yakaladık. Bir tanesini değerlendirebildik. İkinci yarı Karagümrük tamamen atak oynadı. Biz de ona göre kontratağı düşündük ama maalesef son paslarımızı değerlendiremedik. Onları değerlendirebilseydik kolay bir galibiyet olabilirdi. Son on dakika çok zorlandık. Başta kalecimiz olmak üzere defansımız mükemmel oynadı. İyi bir galibiyet aldık. Bu çok önemliydi. Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Şimdi önümüzde Göztepe karşılaşması var. Bütün her şeyimizle o maça hazırlanacağız. Ondan sonraki arayı da çok iyi bir şekilde değerlendirip, inşallah ligi güzel bir yerde bitireceğiz. "



Bir basın mensubunun yedek kulübesinde çok fazla hamle şansı olmadığını hatırlatması üzerine Çalımbay, "Bu yıl sakatlık ve kart cezalarından dolayı çok mağduriyet yaşadık. Bu maçta da bunlar çoktu ama ben takımıma güveniyorum. İyi antrenmanlar yapıyoruz. Hatalarımızı değerlendiriyoruz. Bugün kulübede dört yedek oyuncumuz vardı. Arkadaşlarımın iyi şeyler yapacağına inanıyordum. Beni mahcup etmediler." diye konuştu.