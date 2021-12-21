Rıza Çalımbay: 'Rizespor'u taraftarımızla yeneceğiz'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahalarında Çaykur Rizespor ile oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirtti.



Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, takımının son haftalarda aldığı galibiyetin önemine vurgu yaptı.



Kırmızı-beyazlı ekibin iyi oynayarak maçlar kazandığını aktaran Çalımbay, "Özellikle Kasımpaşa maçının ikinci yarısında çok iyi oynadık, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Herkes kapasitesinin üzerinde oynadı." ifadelerini kullandı.



Ligde yarın konuk edecekleri Çaykur Rizespor'un iyi bir takım olduğuna dikkati çeken Çalımbay, şunları kaydetti:



"Ligde daha iyi bir duruma geldiler, eskisi gibi değiller. Çok mücadeleci bir maç olacak, dışarıdan kolay bir maç gibi görünebilir ama zor bir maç oynayacağımızın farkındayız. Bunun için de her türlü hazırlığımızı sürdürüyoruz. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Bu maçta bizi yalnız bırakmamaları gerekiyor. İlk yarının evimizdeki son maçında mutlaka kazanmamız gerekiyor. Onların desteği ile de biz bu maçı kazanırız. Özellikle Galatasaray maçında dört dörtlüktüler. Onlara çok ihtiyacımız var."





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