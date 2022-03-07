Rıza Çalımbay: "Risklere girdik ama gol atamadık"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay: 'Risklere girdik ama gol atamadık'
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07 Mart 2022 00:01
Fraport TAV Antalyaspor'a mağlup olan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından konuştu.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri gibi oynayamadıklarını ifade etti.

Frikik golüyle ilk yarı sonrası soyunma odasına 1-0 geride girdiklerini hatırlatan Çalımbay, "İkinci yarıya çok iyi başladık. Antalyaspor'u sahasından çıkarmadık. Rakibin bir iki kontratağı vardı. Birçok pozisyon yakaladık. Son pasları değerlendiremedik. Kanatları kullandık, ortadan geldik, her yerden geldik. Risklere girdik ama gol atamadık. Bizim için üzücü bir mağlubiyet oldu. Kazanabileceğimiz bir maçtı." değerlendirmesinde bulundu.

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