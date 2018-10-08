"FENERBAHÇE MAÇINDA DA ÜSTÜNDÜK"

Teknik Direktörüile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrasında açıklamalarda bulundu.Gol yeme probremlerinden bahseden Çalımbay, "Gol yiyoruz ve çok gol kaçırıyoruz. Sadece Fenerbahçe maçında gol atamadık. Beşiktaş'ı 10 kişi yakaladık ama değerlendiremedik. Son paslara dikkat edemedik. Az kalsın maç da gidiyordu. Düzeleceğiz, bu ara bizim için iyi olacak" dedi.Hatalarına üzüldüklerini söyleyen deneyimli hoca, "Jens Jonsson'un sakatlanıp çıkması bizim için kötü oldu. Penaltıyı saymıyorum ama birçok pozisyon kaçırdık. Rahatça kazanacağımız bir maçtı ama berabere kaldık. Yapacak da bir şey yok" ifadelerini kullandı.Maçın başlarında Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasının kendilerine büyük bir avantaj sağladığını anlatan Çalımbay, şunları kaydetti:"Aslında bunu da iyi kullandık. Çok fazla pozisyona girdik. Ancak maalesef değerlendiremedik. Sezon başından beri bazı problemlerimiz var. Fenerbahçe maçı hariç hemen hemen gol atmadığımız maç yok. Maalesef bunun yanında gol yemediğimiz maçımız da yok. Çok gereksiz goller yedik. İç sahada en son Fenerbahçe ile karşılaştık. O karşılaşmada da çok üstün bir oyun sergiledik. Ancak maalesef pozisyonları değerlendiremedik. Bugün de bir sürü net pozisyonlar yakaladık. Onları da değerlendiremedik."Çalımbay, Beşiktaş gibi güçlü bir takıma karşı oynamanın bazı dezavantajları olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş, çok iyi kontratak yapan ve bunu değerlendiren bir takım. Onun için 10 kişi olmaları bizim için avantaj olmuyor. Böyle dezavantajları da olabiliyor eğer yakaladığın pozisyonları değerlendiremezsen. Kaçırdığımız bir penaltı ve arkasından girdiğimiz pozisyonları değerlendirememek bize pahalıya mal oldu. Rahatlıkla galibiyetle ayrılacağımız bir maçtı. Yine de ne olursa olsun son dakikaya kadar maçı bırakmadık. Bir gol bulduk ve berabere bitirdik." değerlendirmesinde bulundu.