Rıza Çalımbay: 'Puanlara çok ihtiyacımız vardı'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konya'dan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Konyaspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Konya'dan mutlaka galip ayrılmamız gerekiyordu. En kötüsü buradan puan ya da puanlarla gitmemiz gerekiyordu. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık ve çok güzel şeyler yaptık." değerlendirmesinde bulundu.



Çalımbay, oyuncularının çok iyi performans sergilediğini ve deplasmanda gerektiği gibi oynadıklarını kaydetti.



Galibiyete en fazla ihtiyaç duydukları bir dönemden geçtiklerini ifade eden Çalımbay, "İyi bir galibiyet aldık. Takım olarak bu puana çok ihtiyacımız vardı. Ligdeki durumumuz itibarıyla mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı ve bu maçı da deplasmanda kazanmak çok daha iyi oldu. Şimdi halletmemiz gereken tek şey uzun zamandır kendi sahamızda galip gelemememiz. İnşallah onu da atlatacağız. Bugün alınan sonuçtan dolayı takımımı tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak." şeklinde görüş belirtti.



