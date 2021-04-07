Rıza Çalımbay: "Oyuncularımız ne istediysek yaptı"

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay: 'Oyuncularımız ne istediysek yaptı'
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07 Nisan 2021 23:33
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor ile oynadıkları maçların çekişmeli geçtiğini belirtti.

Buna göre tedbirlerini aldıklarını aktaran Çalımbay, "Amacımız, Antalya'dan puan ve puanlarla dönmekti. Bunun için de oyuna iyi başlamak ve iyi mücadele etmemiz gerekiyordu. Oyuncularımız bunların hepsini yaptılar. Çok güzel bir galibiyet aldık." dedi.

Oyuncularını kutlayan Çalımbay, yakaladıkları yenilmezliği sürdürüp, ligi iyi bir yerde bitirmek istediklerini sözlerine ekledi.



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