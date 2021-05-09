Rıza Çalımbay: 'Olmadı, yapacak bir şey yok'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 40. haftasında 0-0 sona eren Medipol Başakşehir karşılaşmasında galibiyet için ellerinden geleni yaptıklarını ancak bunu başaramadıklarını belirtti.



Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesinde puan cetvelindeki konumlarını korumak istediklerini söyledi.



Arkadan gelen takımlarla aralarında fazla puan farkı olmadığını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:



"Mutlaka bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Kolay maç değildi. Karşımızdaki takımın ne de olsa düşmeye yakın pozisyonu vardı. Kapalı ve disiplinli oynayacaklarının farkındaydık. Gerçekten de öyle oldu. Pozisyon bulmak için çok zorlandık ama yine de bulmaya çalıştık. Birkaç tane de pozisyonumuz oldu, onları da değerlendiremedik. Daha iyi oynayabilirdik, daha tempolu oynayabilirdik, daha güzel pozisyonlar yakalayabilirdik ama geçen maçlarımız gibi fazla pozisyon üretemedik. Hem ilk yarı hem ikinci yarı galibiyet için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Olmadı, yapacak bir şey yok."



Çalımbay, ligde kalan maçlarını en iyi şekilde bitirmek istediklerini sözlerine ekledi.



