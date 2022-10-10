Rıza Çalımbay: 'Nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık'

Başakşehir'i yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay karşılaşmayı değerlendirdi.



Çalımbay bu sezon çok iyi oynayıp kazanamadıkları maçlar olduğunu ancak 3 puanın bu maça nasip olduğunu belirterek, "Çok iyi oynadığımız maçlar da vardı, çok kötü oynadığımız da. Çok kolay goller yiyorduk öncesinde. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Kontrataklarımızı da yaptık, defansımızı da yaptık çok iyi bir şekilde. Karşımızdaki takım, çok iyi bir takım. Alternatifli, mükemmel bir kadroları var. Bu maçı kazanmak zordu. Herkeste bir şey vardı, maç kazanmaya ihtiyacımız vardı. Talihsiz maçlar oynadık ama artık kazandık. Arkasını getirmeye çalışacağız ve ligde, Avrupada iyi gitmek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.



Maç önü konuşmasında oyunculara aileleri için oynayacakları şeklinde bir konuşma yaptığını belirten Rıza Çalımbay, "Konuşmayı yaparken 'Artık bu maçı her şeyden önce ailelerimiz için oynayacağız, çoluk çocuk. Onlar her mağlubiyetten sonra bizim kadar üzülüyorlar.' dedim. 'Ailemiz için' dedik. Çıktık oynadık. İyi mücadele ettik. Çok iyi, net, güzel bir galibiyet aldık ama sadece 1 galibiyet. Bunun sonunu getirmek gerekiyor. 2 gün sonra tekrar maçımız var Kosova'da. O maçı da en iyi şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız." diyerek açıklamalarını tamamladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ