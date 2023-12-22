Rıza Çalımbay: "Mert'ten özür dilerim"

Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçı sonrası Mert Günok için söylediği sözler nedeniyle 34 yaşındaki kaleciden özür diledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rıza Çalımbay: 'Mert'ten özür dilerim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2023 13:49
Son güncelleme 22 Aralık 2023 14:25
Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Rıza Çalımbay, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçı sonrası sözleri nedeniyle Mert Günok'tan özür diledi.

Deneyimli teknik adam, "Mert kaleci arkadaşımızla ilgili yanlış bir söz söyledim. Maça çok sinirlenmiştim. Belki de en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Bize hiç yakışmadı. Mert'e kötü niyetle söylemedim. Alınmasın, etmesin. Çok kariyerli, karakterli bir kaleci. Ondan özür diliyorum." sözlerini sarf etti.

RIZA ÇALIMBAY NE DEMİŞTİ?

Rıza Çalımbay, Alanyaspor karşılaşmasının ardından Mert Günok için, "Yani sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit!" demişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery