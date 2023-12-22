Rıza Çalımbay: 'Mert'ten özür dilerim'

Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Rıza Çalımbay, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçı sonrası sözleri nedeniyle Mert Günok'tan özür diledi.
Deneyimli teknik adam, "Mert kaleci arkadaşımızla ilgili yanlış bir söz söyledim. Maça çok sinirlenmiştim. Belki de en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Bize hiç yakışmadı. Mert'e kötü niyetle söylemedim. Alınmasın, etmesin. Çok kariyerli, karakterli bir kaleci. Ondan özür diliyorum." sözlerini sarf etti.
RIZA ÇALIMBAY NE DEMİŞTİ?
Rıza Çalımbay, Alanyaspor karşılaşmasının ardından Mert Günok için, "Yani sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit!" demişti.
Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçı sonrası sözleri nedeniyle Mert Günok'tan özür diledi.
Deneyimli teknik adam, "Mert kaleci arkadaşımızla ilgili yanlış bir söz söyledim. Maça çok sinirlenmiştim. Belki de en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Bize hiç yakışmadı. Mert'e kötü niyetle söylemedim. Alınmasın, etmesin. Çok kariyerli, karakterli bir kaleci. Ondan özür diliyorum." sözlerini sarf etti.
RIZA ÇALIMBAY NE DEMİŞTİ?
Rıza Çalımbay, Alanyaspor karşılaşmasının ardından Mert Günok için, "Yani sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit!" demişti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU