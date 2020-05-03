Rıza Çalımbay: 'Mert Hakan ve Emre gidebilir ama Erdoğan...'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, isimleri Galatasaray ile anılan Emre Kılınç. Mert Hakan Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt hakkında konuştu.
Deneyimli teknik adam, "Üstüne basa basa söyleyeyim, Emre ile Mert Hakan gidebilir, bir sorun yok. Haklarıdır, hak etmişlerdir. Gitmek de istiyorlar, gidebilirler. Bir kere bunu kapatalım. Bunun başka bir şeyi yok. Galatasaray'a mı, Fenerbahçe'ye mi, Beşiktaş'a mı, Trabzonspor'a mı giderler onu bilmiyorum." dedi.
"ERDOĞAN'IN GİTMESİNİ İSTEMEM"
Erdoğan Yeşilyurt'a ayrı bir parantez açan Çalımbay, "Erdoğan'ın gitmesini istemem. Erdoğan'ın, burada kalmasını çok isterim. Eğer anlaşırsak. Olay bu. Gidebilirler, kulüplerini bilmiyorum. Erdoğan da burada kalmayı istiyor. Öyle oyuncuya da bizim ihtiyacımız var. Mert Hakan ve Emre sürekli dillendiği ve artık gitmeleri de bir yere geldiği için durmaları doğru değil. Gidebilirler rahatça. İnşallah da orada başarılı olurlar." ifadelerini kullandı.
"HER TAKIM TRANSFER YAPAMAZ"
Rıza Çalımbay, "Önemli olan şu süreci çok iyi atlatmamız. Ondan sonra transfer işlerini biz de yaparız. Elimizde bildiğimiz oyuncularımız var. Bu sene her takımın transfer yapacağına inanmıyorum. Herkes belki takımını korumaya çalışacak, oyuncularına indirim yaptırarak aynı kadrolarla yüzde 90 devam edecekler." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Deneyimli teknik adam, "Üstüne basa basa söyleyeyim, Emre ile Mert Hakan gidebilir, bir sorun yok. Haklarıdır, hak etmişlerdir. Gitmek de istiyorlar, gidebilirler. Bir kere bunu kapatalım. Bunun başka bir şeyi yok. Galatasaray'a mı, Fenerbahçe'ye mi, Beşiktaş'a mı, Trabzonspor'a mı giderler onu bilmiyorum." dedi.
"ERDOĞAN'IN GİTMESİNİ İSTEMEM"
Erdoğan Yeşilyurt'a ayrı bir parantez açan Çalımbay, "Erdoğan'ın gitmesini istemem. Erdoğan'ın, burada kalmasını çok isterim. Eğer anlaşırsak. Olay bu. Gidebilirler, kulüplerini bilmiyorum. Erdoğan da burada kalmayı istiyor. Öyle oyuncuya da bizim ihtiyacımız var. Mert Hakan ve Emre sürekli dillendiği ve artık gitmeleri de bir yere geldiği için durmaları doğru değil. Gidebilirler rahatça. İnşallah da orada başarılı olurlar." ifadelerini kullandı.
"HER TAKIM TRANSFER YAPAMAZ"
Rıza Çalımbay, "Önemli olan şu süreci çok iyi atlatmamız. Ondan sonra transfer işlerini biz de yaparız. Elimizde bildiğimiz oyuncularımız var. Bu sene her takımın transfer yapacağına inanmıyorum. Herkes belki takımını korumaya çalışacak, oyuncularına indirim yaptırarak aynı kadrolarla yüzde 90 devam edecekler." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın