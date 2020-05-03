Rıza Çalımbay: 'Mert Hakan ve Emre gidebilir ama Erdoğan...'

"ERDOĞAN'IN GİTMESİNİ İSTEMEM"

"HER TAKIM TRANSFER YAPAMAZ"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, isimleri Galatasaray ile anılan Emre Kılınç. Mert Hakan Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt hakkında konuştu.Deneyimli teknik adam, "" dedi.Erdoğan Yeşilyurt'a ayrı bir parantez açan Çalımbay, "" ifadelerini kullandı.Rıza Çalımbay, "Önemli olan şu süreci çok iyi atlatmamız. Ondan sonra transfer işlerini biz de yaparız. Elimizde bildiğimiz oyuncularımız var. Bu sene her takımın transfer yapacağına inanmıyorum. Herkes belki takımını korumaya çalışacak, oyuncularına indirim yaptırarak aynı kadrolarla yüzde 90 devam edecekler." sözleriyle konuşmasını noktaladı.