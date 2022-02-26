Rıza Çalımbay: 'Mağlubiyeti hak etmedik'

Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.



Çalımbay kötü oynamadıklarını ve yenilmeyi hak etmediklerini belirterek şu sözleri kullandı:



"MAĞLUBİYETİ HAK EDECEK BİR OYUN OYNAMADIK"



"Bugün kesinlikle mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. Bizim oyun felsefemizde oyunu çirkinleştirme veya beraberliğe oynamak hiç olmadı zaten. Çok güzel pozisyonlar yakaladık ilk yarıda da ikinci yarıda da. Çok üstün olduğumuz yerler var, şutlar olsun veya diğerleri. Yediğimiz goller çok kötü. Özellikle ikinci golü yemememiz gerekiyor. Süper Lig takımıysanız böyle goller yememelisiniz ama oluyor. Malesef bireysel hataları bu aralar önleyemiyoruz. Takım olarak çok istedik, son saniyeye kadar çok istedik, pozisyonlar yarattık. Ersin son saniyede müthiş çıkardı, biz mağlubiyeti hak edecek hatalı goller yedik, yenilecek bir oyun oynamadık."



"KÖTÜ GOLLER KAÇIRDIK, KÖTÜ GOLLER YEDİK"



"Geçen hafta Karagümrük de iyi değildi, biz de iyi değildik ortada bir maçtı kaybettik. Bu maçta öyle değildi, hem kötü goller kaçırdık hem de kötü goller yedik"





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