Rıza Çalımbay: 'Mağlubiyeti hak etmedik'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Maçı kaybetmeyi hak etmediklerini söyleyen Çalımbay, "Kırılma anı penaltı tabii ki ama takımımla gurur duyuyorum. Mükemmel başladık, sonuna kadar götürdük, doğru dürüst 1 pozisyon vermedik sonuna kadar. Kadroya baktığımızda fazla oyuncumuz yok, çok az oyuncumuz var. 5-6 yedeğimiz var. 10 kişi varken stoper oynayacak oyuncu bulamadık. Hakan'ı koyduk, Cofie'yi koyduk, mecbüren, yapacak bir şey yok. 10 kişi kalınca rakip de oyun olarak üstünlük sağladı ama 10 kişi kalınca da mücadeleyi bırakmadık. Bugünkü oyunumuzla, mücadelemizle, hırsımızla mağlubiyeti hak etmedik. Bu grupta daha hiçbir şey bitmedi. Bu takımı orada yeneriz, yeter ki sakatlarımız iyi şekilde dönsün." dedi.



Kazanmaları gerektiğini söyleyen teknik adam, "Bizim hiçbir takımdan korkumuz yok. Her takıma gol atarız, oynarız da! Korkumuz olsa Villarreal maçında 2-0'dan sonra kopardık ama aynı şekilde devam ettik ve iyi şeyler yaptık. Bugünkü oyunun hakkı kesinlikle 3 puandı, rakibin pozisyonu yok, oynatmadık. Bu bizi ümitlendirdi. Bence hiçbir şey kaybolmuş değil." ifadelerini kullandı.



"NE REAL'DEN NE BAŞKA TAKIMDAN KORKARIM"



Çok fazla eksik olduğunu da söyleyen Rıza Çalımbay, "Bakın, kimse bilmiyor ama Samba 2. yarıya iğneyle çıktı. Normalde oynatmamam gerekiyordu ama fedakarlık yaptı. Eksiklerimiz var ama hiçbir takımdan korkumuz, çekincemiz yok." diye konuştu.



Maccabi'yi deplasmanda yeneceklerini vurgulayan deneyimli hoca, "Bu takımı biz yeneceğiz, göreceksiniz. Ben ne Real'den korkarım, ne başka takımdan." ifadelerini kullandı.



