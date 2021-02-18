Rıza Çalımbay: 'Lig çok zor ve uzun'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecekleri maç öncesinde açıklamalarda bulundu.



Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligde Kayserispor ile iç sahada oynayacakları müsabakanın önemine dikkati çekti.



Ligde geride kalan haftayı maç oynamadan (bay) geçtiklerini anımsatan Çalımbay, "Bay haftasında arkadaşlarımıza izin verdik, iyi bir şekilde dinlendiler. Sakat arkadaşlarımızın bazıları döndü, bazıları dönemedi." ifadelerini kullandı.



Çalımbay, ligde telafisi olmayan maçlar oynayacaklarını aktararak, "Kayserispor maçını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Lig çok zor ve uzun. Sahamızda oynayacağımız maçları iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Kırmızı-beyazlı ekibin sıkıntılı bir süreçten geçtiğine değinen Çalımbay, şunları kaydetti:



"Afrika'ya gitmesi gereken arkadaşlarımız vardı, izin vermek zorunda kalıyoruz. Sivas'ın ikliminden dolayı uçaklar bazen geliyor, bazen gelmiyor. Maalesef aksaklıklar yaşadık. Arkadaşlarımız tam olarak antrenmana katılamadı. Hepsi bugün geldi. Geçen haftadan beri sakat arkadaşlarımız var. Claudemir takımla birlikte çalışmalara başladı. Onun dışındaki arkadaşlarımızın tedavisi devam ediyor. Çaykur Rizespor maçına da bunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Biz ve Medipol Başakşehir 30'un üzerinde maç oynadık. Bu arkadaşlarımızın sakatlıkları, yorgunlukları ve izin istemeleri gayet normal. Bu seneki lig böyle geçecek, aksaklıklar ve sıkıntılar olacak. Ligi bu sene iyi bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Takımıma inanıyorum ve güveniyorum."



