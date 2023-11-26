Rıza Çalımbay: 'Kredimiz yok, kazanmalıyız'

Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesi oynadığı son maçta Rams Başakşehir'i mağlup ederek huzur bulan Beşiktaş bugün (pazar) Yılport Samsunspor'a konuk olacak. Zorlu bir sürece giren siyah-beyazlı takımda tüm hesaplar galibiyet için yapılıyor.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, Samsunspor maçı öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda kazanmak zorunda olduklarının altını çizerken, puan kaybı halinde yarıştan kopabileceklerini ifade etti. Kartal'daki ikinci dönemine Rams Başakşehir galibiyetiyle başlayan Çalımbay'ın oyuncularından 3 puan isteyerek uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
"KESİNLİKLE KAZANMAK ZORUNDAYIZ"
Siyah-beyazlı hocanın, "Puan cetvelindeki durumumuz belli. Bizim için bu saatten sonra her maç final niteliği taşıyor. Hiç kredimiz yok, bu nedenle kesinlikle kazanmalıyız. Başakşehir maçındaki oyunumuz ve kazanma arzumuz gelecek için umut vericiydi. Samsunspor karşısında aynı kazanma arzusuyla oynayarak hedefimize ulaşmamız lazım" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Rıza Çalımbay, Alman teknik adam Markus Gisdol yönetiminde ayağa kalkmaya çalışan Samsunspor'un evinde oynadığı son iki maçta Başakşehir'le golsüz berabere kalırken, Hatayspor'u 2-1 yendiğini de sözlerine ekledi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, Samsunspor maçı öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda kazanmak zorunda olduklarının altını çizerken, puan kaybı halinde yarıştan kopabileceklerini ifade etti. Kartal'daki ikinci dönemine Rams Başakşehir galibiyetiyle başlayan Çalımbay'ın oyuncularından 3 puan isteyerek uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
"KESİNLİKLE KAZANMAK ZORUNDAYIZ"
Siyah-beyazlı hocanın, "Puan cetvelindeki durumumuz belli. Bizim için bu saatten sonra her maç final niteliği taşıyor. Hiç kredimiz yok, bu nedenle kesinlikle kazanmalıyız. Başakşehir maçındaki oyunumuz ve kazanma arzumuz gelecek için umut vericiydi. Samsunspor karşısında aynı kazanma arzusuyla oynayarak hedefimize ulaşmamız lazım" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Rıza Çalımbay, Alman teknik adam Markus Gisdol yönetiminde ayağa kalkmaya çalışan Samsunspor'un evinde oynadığı son iki maçta Başakşehir'le golsüz berabere kalırken, Hatayspor'u 2-1 yendiğini de sözlerine ekledi.
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