Rıza Çalımbay kısa vadeli hedefini belirledi

Beşiktaş ile çıkış arayan Rıza Çalımbay rotayı belirledi. Rıza Çalımbay milli ara sonrası Trendyol Süper Lig'de oynanacak üç maçta 9 puan hedefi koydu.
ŞAMPİYONLUK YARIŞINA DÖNÜLEBİLİR
Futbolcularla yaptığı toplantıda üst üste Samsunspor ve Ankaragücü deplasmanlarının önemine vurgu yapan tecrübeli teknik direktör ardından gelecek Fenerbahçe derbisiyle birlikte 3'te 3 yapmaları halinde şampiyonluk yarışına yeniden ortak olabileceklerini anlattı.
Rıza Çalımbay öğrencilerinden tam konsantrasyon istedi.
Rıza Çalımbay, "Ligde geride gözüksek de önemli maçlarımız var. Üç maçta alınacak 9 puan bizi yarışa sokar. Daha önce yaptığımız hataları tekrarlama lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYONLUK YARIŞINA DÖNÜLEBİLİR
Futbolcularla yaptığı toplantıda üst üste Samsunspor ve Ankaragücü deplasmanlarının önemine vurgu yapan tecrübeli teknik direktör ardından gelecek Fenerbahçe derbisiyle birlikte 3'te 3 yapmaları halinde şampiyonluk yarışına yeniden ortak olabileceklerini anlattı.
Rıza Çalımbay öğrencilerinden tam konsantrasyon istedi.
Rıza Çalımbay, "Ligde geride gözüksek de önemli maçlarımız var. Üç maçta alınacak 9 puan bizi yarışa sokar. Daha önce yaptığımız hataları tekrarlama lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.
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