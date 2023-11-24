Rıza Çalımbay kısa vadeli hedefini belirledi

Beşiktaş'a geldiğinden beri oyun olarak takımın çıkışa geçmesini sağlayan Rıza Çalımbay, kısa vadede üç maçta üç galibiyet hedefliyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay kısa vadeli hedefini belirledi
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24 Kasım 2023 10:08
Beşiktaş ile çıkış arayan Rıza Çalımbay rotayı belirledi. Rıza Çalımbay milli ara sonrası Trendyol Süper Lig'de oynanacak üç maçta 9 puan hedefi koydu.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINA DÖNÜLEBİLİR

Futbolcularla yaptığı toplantıda üst üste Samsunspor ve Ankaragücü deplasmanlarının önemine vurgu yapan tecrübeli teknik direktör ardından gelecek Fenerbahçe derbisiyle birlikte 3'te 3 yapmaları halinde şampiyonluk yarışına yeniden ortak olabileceklerini anlattı.

Rıza Çalımbay öğrencilerinden tam konsantrasyon istedi.

Rıza Çalımbay, "Ligde geride gözüksek de önemli maçlarımız var. Üç maçta alınacak 9 puan bizi yarışa sokar. Daha önce yaptığımız hataları tekrarlama lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.

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