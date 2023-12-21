Rıza Çalımbay: ''Kazanmaktan başka şansımız yok''

Şampiyonluk yarışından büyük ölçüde kopan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Corendon Alanyaspor'la kritik bir puan mücadelesine çıkacak. Ankaragücü ve Fenerbahçe ile oynadığı son iki maçta 5 puan kaybeden Kartal, Alanyaspor'u yenerek rahat bir nefes almaya çalışacak.
RIZA ÇALIMBAY'DAN UYARI
Alanyaspor karşılaşması Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın geleceğini de belirleyecek. Siyah-beyazlı takımın bugün puan kaybetmesi halinde Çalımbay'ın görevde kalma ihtimali bir hayli azalacak. Deneyimli hoca dün futbolcularıyla gerçekleştirdiği toplantıda bir dizi uyarıda bulundu.
''KAZANMAKTAN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK''
Alanyaspor maçını kazanmak zorunda olduklarını aktaran Çalımbay'ın, ''Kendi seyircimizin önünde çok önemli bir maça çıkacağız ve kazanmaktan başka şansımız yok. Lugano maçındaki kazanma ve mücadele arzumuzu sahaya yansıtmamız lazım. Sizlere güvenim tam. Son iki maçta üzdüğümüz taraftarımızı bu kez sevindirelim'' diye konuştuğu bildirildi.
RIZA ÇALIMBAY'DAN UYARI
Alanyaspor karşılaşması Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın geleceğini de belirleyecek. Siyah-beyazlı takımın bugün puan kaybetmesi halinde Çalımbay'ın görevde kalma ihtimali bir hayli azalacak. Deneyimli hoca dün futbolcularıyla gerçekleştirdiği toplantıda bir dizi uyarıda bulundu.
''KAZANMAKTAN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK''
Alanyaspor maçını kazanmak zorunda olduklarını aktaran Çalımbay'ın, ''Kendi seyircimizin önünde çok önemli bir maça çıkacağız ve kazanmaktan başka şansımız yok. Lugano maçındaki kazanma ve mücadele arzumuzu sahaya yansıtmamız lazım. Sizlere güvenim tam. Son iki maçta üzdüğümüz taraftarımızı bu kez sevindirelim'' diye konuştuğu bildirildi.