Rıza Çalımbay: 'Kazandığımız 1 puan için mutluyuz'

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kendileri için bir puanın bile altın değerinde olduğunu söyledi.Çalımbay, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının puanlara ihtiyacı olduğunu belirtti."Bizim her kazandığımız puan, 1 puan bile altın değerinde. Gol yedik ama bizim de pozisyonlarımız oldu. Mücadeleyi bırakmadık. Deplasmanda bir puan kazandık. Maç baştan sona, bize göre çok iyi mücadeleyle geçti. Konyaspor da gerçekten çok kaliteli oyunculara sahip ve zaten burası zor bir deplasman. Kazandığımız 1 puan için mutluyuz."