Rıza Çalımbay: 'Karmakarışık bir lig olacak'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Depremden sonra futbolu konuşmak çok zor. Ligde her şey karmakarışık olacak" dedi.



Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, lige verilen aranın ardından Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular düz koşu yaptı. Daha sonra ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.



Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.



Ülke olarak deprem sonrasında büyük bir kenetlenme olduğunu söyleyen Çalımbay, "Orada yaşıyormuş gibi yaşadık yani olayları. Keşke elimizden gelen bir şey olsa da yapabilsek. Ama maalesef bazen yetişemiyoruz. Ben çok güzel iki şey gördüm. Birincisi kendi içimizde, Türkiye'de gerçekten insanlar çok duyarlıydı. Herkes, hepimiz elinden gelen bütün yardımı yaptı. Hatta buradan da herkes koşarak gitti. Yardım için ne gerekiyorsa yapıldı. Dünya yardım etti. Bizim birbirimizi konuştuğumuz, ettiğimiz düşman gibi davrandığımız ülkeler yanımızda oldular. Yani çok güzel şeyler oldu ama üzücü olan olaylar da oldu tabii ki. Hakikaten ne desek maalesef boş. O yüzden de çok üzgünüz. Tekrar Allah rahmet eylesin. İnşallah böyle bir şeyi bir daha yaşamayız" diye kanuştu.



"DEPREMDEN SONRA KARMAKARIŞIK BİR LİG OLACAK"



Depremin ülke futbolunu da büyük oranda etkilediğini söyleyen Çalımbay, "Şimdi tabii ki deprem olayından sonra konuşmak çok zor. Futbolu konuşmak çok zor. Bence hala sıkıntılar bitmedi. Bana göre şu anda orada yaşayanların sıkıntıları şimdi başlıyor. Burada da tabii ki devletimiz mutlaka olaya el koyacaktır. Herkes yine yardım için seferberlik yapacaktır. Bunları yapmamız gerekiyor. Acılar biraz dindikten sonra da futbola başlamamız gerekiyor. Karmakarışık olduk yani. Lig de karmakarışık olacak, her şey karmakarışık olacak. Çünkü baktığınız zaman bazı maçlar oynanmayacak. Onun için değişik bir lig olacak. Üzücü bir lig olacak. Her maça da çıktığımızda saygı duruşunda herkeste gözyaşı olacak, sıkıntı olacak. Yani kimse kendini veremeyecek maça. Ama özellikle de Avrupa kupasına gidecek olan takımlarımızın da mutlaka Türkiye'ye puan getirmek için ne gerekiyorsa onun yapılması gerekecek" şeklinde konuştu.

