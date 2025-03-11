Rıza Çalımbay: 'Kaostan çıkmamız için mutlak bir seri gerekiyor'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, galibiyet serisi yakalamayı hedeflediklerini söyledi.Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 27. haftasında oynadıkları Göztepe maçını kazanmak için taraftarın da büyük desteğiyle futbolcuların ellerinden gelen her şeyi yaptığını belirtti.Oyuncularının mükemmel şekilde mücadele ettiğini, taraftarın da sonuna kadar takımını desteklediğini ifade eden Çalımbay,diye konuştu.Ligde işlerinin kolay olmadığını vurgulayan Çalımbay, "Zor bir zamandayız, onun için her şeyimize dikkat edeceğiz." dedi.Atakaş Hatayspor ile ligde zor bir karşılaşmaya çıkacaklarına dikkati çeken Çalımbay, şunları kaydetti:Göztepe maçında sakatlanan Rey Manaj ve Veljko Simic'in yarından itibaren antrenmanlara çıkacağını açıklayan Çalımbay, iki oyuncunun Hatayspor maçında görev verilmesi halinde oynayabileceğini ifade etti.