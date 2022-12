Rıza Çalımbay istediği 3 futbolcuyu açıkladı!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dikkat çeken transfer açıklaması yaptı. Ayrıca, Stefan Kuntz ile ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı.



'Avrupa geliri ile ayaktayız'



Çalımbay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kulübü şu anda ayakta tutan şey Avrupa geliri. Son 16'd ayız. 3 takım elersek finale geliyoruz. Uzak bir hayal değil. Büyük şeyler başarabiliriz. Devre arasında iyi takviyeler yapabilirsek Avrupa'da Sivasspor'un adını duyurmaya devam ederiz. Transfer yapmaya çalışıyoruz. Oyuncular izliyoruz. Grubumuzdaki takımlardan beğendiğimiz oyuncular var mesela. Ancak maliyetleri çok yüksek. Takımı güçlendirmek için çalışacağız.



'Uğur Çiftçi'ye teklif yok'



Uğur Çiftçi'ye bir teklif yok. Olsa da veremeyiz. Ziya sakat zaten. Biz yoktan var ediyoruz. Oyun içinde bir oyuncuyu 3 mevkide kullandığımız oluyor. Devreye kadar 4 maçımız var. Bu maçlardan mutlaka iyi sonuçlar almalıyız. Çok zor maçlar bizi bekliyor."



'Asıl başarı bizimkisi'



Geçen sezon ligi ilk açan bizdik, kupa finaliyle de sezonu tamamlayan yine bize olduk. Yani en çok maça çıkan takımdık. Buna alıştık ama yaş ortalamamızın yüksek olması nedeniyle fiziksel sıkıntılar yaşadık. Avrupa'da grubumuzdaki takımların hepsi kendi liginin şampiyonları. Gece 4'te deplasmandan dönüp iki gün sonra çok maça çıktık. Forvetimiz sakatlandı, Leke James çok iyi oyuncu ama kırık problemi yaşadı. Hazırlık sürecini biz Avrupa'da geçirdik aslında. Yine söylüyorum. Fenerbahçe , Trabzon, Başakşehir kadrolarına bakıldığında yaptıkları normal. Asıl başarı bizimkisi. Bizde de çok iyi bütçe olsun isterdik, en iyi oyuncuları getirirdik. Buna rağmen Avrupa'da grupta lider çıkmak bizim için çok büyük bir başarı. Tabii bu süreçte ligde istediğimiz yerde olamadık ama hiç şüphem yok ligde de direkt yukarılara tırmanan bir Sivasspor olacak. Avrupa'da yer almak istiyoruz ve bunların hepsini kabulleniyoruz."



'İyilik kötüye kullanılıyor'



3 sene üst üste bir takımı Avrupa'ya götüren teknik adam var mı? Avrupa'ya giderken hem ligde hem de kupada başarılı olan biri var mı? Avrupa'ya giden Anadolu takımlarının çoğu o sene küme düşerken biz kupa kaldırdık. Bu sene de gruptan lider çıktık. Ancak medyada bunun hiçbir karşılığı yok. Yaptıklarımız normalmiş gibi görülüyor, insanları başarıya alıştırdık galiba. Beşiktaş'ta çalıştığımda hiçbir zaman antrenman kapatmadım. Trabzonspor'a gittim, medyaya her zaman kolaylık yaptım. Kim ararsa açıyoruz, kimseyi kırmıyoruz. Ancak bu iyiliğin kötüye kullanıldığını düşünüyorum. "



'Rekorlar ve istikrar'



Futbolcuyken de rekor kırdım. Beşiktaş tarihinde en fazla maça çıkan kişi benim. Ben işimi seviyorum. Ama teknik direktörlük farklı. Senin elinde olmayan çok şey var. Futbolcuyken tek başınasın. Hocayken ise bütün stres sende. Oyuncuya her şeyi gösteriyorsun ama onların yapacakları senin kaderini belirliyor. Bazen maça çıkarken ısrarla söylediğin şeyin tam tersini yapabiliyor oyuncular."



'N'koudou'yu istedik'



Saba ayrılmak istedi. Ailesinden dolayı problemli. Gelirken de problem vardı, geldi başladı ama sorun devam ettiği için ayrılıyor. Şimdi onun yerine adam arıyoruz. Leke James sakat. Yerine mutlaka bir adam alacağız. Büyük takımlardan çıkacak oyuncular var ama maliyetler yüksek. Sivasspor kendi bütçesine göre hareket etmek zorunda. Boyd'u istedik alamadık. N'koudou'yu istedik olmadı. Galatasaray 'dan Rumen oyuncuların ikisini de istedik. İtalya'ya 2. Lig'e gitti, bize gelmedi. Diğeri Arabistan'a gitti."



'Altyapıdan şu an oyuncu yok'



Ben Beşiktaş altyapısından yetişmiş biriyim. Altyapıdaki çocukların neler beklediğini, neler yaşadığını, hissettiğini çok iyi biliyorum. Sezon başında 7-8 oyuncumuzu kampa götürdüm. Şu anda da Emre var bizimle. Çok iyi bir oyuncu olacak. 1 seneye çok iyi bir şekilde gelecek, 16 yaşında daha. Özkan'ı da aldık daha önce. Yeter ki oyuncu çıksın. Ben alırım tabii. Altyapıda güzel bir organizasyon var. İyi işler yapıyorlar. Bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Oyuncuya da ihtiyacımız var. Ancak şu anda bizde direkt oynayabilecek seviyede bir arkadaşımız yok."



'Milli Takım'da yerli hoca olmalı'



Milli Takım'da her hoca değişikliği olduğunda Rıza Çalımbay adı bir yere kadar geliyor, sonra olmuyor. Şu an orada sevdiğimiz bir arkadaşımız var; Kuntz... Ancak ben her zaman söylüyorum. Milli Takım'da bizden birinin olması lazım. Tabii ki kulüp takımlarında yabancı arkadaşlarımız çalışsın ama milli maç havası farklı bir şey. Biz o formayı giyerken bambaşka bir şey hissediyorduk. Şu anda da Avrupa maçlarına çıkarken milli maça çıkarmış gibi hissediyoruz. Yerli arkadaşların daha başarılı olacağını düşünüyorum. Elimizde çok iyi bir jenerasyon var. Yetişen çok önemli bir nesil var. Yabancı hocaya karşı değilim bir kez daha söylüyorum. Ben futbol kariyerimde hep yabancı hocalarla çalıştım ama milli takım farklı."



'Sivasspor yuhalanamaz'



Futbolda dün yok bugün var. Sivas'ta kupayı kazandık. Çok güzel duygular yaşandı. Tarihi bir başarı var ortada sonuçta. Ancak bazı şeyler çok çabuk unutuluyor. Tarih yazmış takım yeni sezonda yuhlanırsa olmaz. Bu benim Sivas'ta 7. senem teknik direktör olarak. Ben başkaları gibi değilim. Burası benim memleketim. Ben burada başarılı olmak zorundayım. Alnımın akıyla ayrılırım buradan. Sezon başında da bir açıklamam olmuştu, 'Sezon sonunda ayrılabilirim' diye. Bu açıklama aslında takıma gösterilen tepkiye karşı söylediğim bir şeydi. 3 sene Avrupa oynayan, kupa kaldıran takıma destek verilir. Bu başarı ödüllendirilmeli."



'Babamdan vurmaya çalışıyor!'



Hele medyada bir arkadaş var... Onunla bir gün yüz yüze karşılaşacağız mutlaka. 'Ben 2 günde bir maç oynamak zor' diyorum. Adam kalkmış televizyonda, 'Rıza hocanın babası 24 saat çalışıyordu, 2 günde bir maç yapmaktan ağlamasın' diye bir ifade kullanıyor. Beni babamdan vuracağını sanıyor. Yani ayıptır. Biz bahane anlatmıyoruz. Başarısızlık varsa bahane olarak algılanabilir. Ancak gruptan lider çıkmış bir takımın bunu başarırken yaşadığı zorluğu anlatıyoruz. Oyuncularımın emeğini, çabasını anlatıyorum."