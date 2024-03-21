Rıza Çalımbay'ın yeni adresi belli oluyor

Trendyol Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve bir süredir herhangi bir takımla anlaşmayan Rıza Çalımbay, teknik direktörlüğe geri dönüyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay'ın yeni adresi belli oluyor
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21 Mart 2024 22:26
Son güncelleme 21 Mart 2024 22:33
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yeni adresi merakla beklenen Rıza Çalımbay için sıcak bir gelişme yaşandı. 

Sabah'a konuşan Rıza Çalımbay, kendisi ile ilgilenen o takımı söyledi.

Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Milli Takımı'ndan resmi bir teklif gelmedi ancak teknik direktörlük görevi için adımın geçtiğini duyuyorum." dedi.

Çalımbay yaptığı açıklamada, "Kendilerinin 1-2 gün içinde beni arayacaklarını düşünüyorum. Teklif gelmesi halinde Azerbaycan Milli Takımı'nda görev yapmaya sıcak bakarım." ifadelerini kullandı.

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