Rıza Çalımbay'ın sözleşmesine özel madde!

Spor yazarı Bilal Meşe, Beşiktaş'ta takımın başına getirilen Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde özel madde olduğunu söyledi.
Bilal Meşe yaptığı açıklamada, "Rıza Çalımbay'ın sözleşmesine kongrede işbaşına gelecek yönetimin elini rahatlatacak bir madde konuldu. Yani kim seçilirse seçilsin, sözleşmeyi feshetme yetkisi var, üstelik tazminat-mazminat söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
İŞTE BİLAL MEŞE'NİN AÇIKLAMASI
"Gelelim Rıza hocamızın sözleşme kısmına... Efendim öyle sanıldığı gibi geçici olarak gelmedi, tam tersi bir yıllık sözleşme yapıldı, bence de çok doğru bir karar. Ancak aralık ayında yapılacak kongrede işbaşına gelecek yönetimin elini rahatlatacak bir madde de konuldu sözleşmeye. Yani kim seçilirse seçilsin, sözleşmeyi feshetme yetkisi var, üstelik tazminat-mazminat söz konusu değil.
Başkan adayları, üç aşağı beş yukarı belli. Serdal Adalı yaptığı basın toplantısında Rıza Çalımbay ile yola devam edeceğini açıkladı, çok yerinde bir karar. Adalı ayrıca Mehmet Özdilek'i de seçilmesi halinde sportif direktörlük görevine getireceğini belirtti. Gerek Atom Karınca, gerekse Şifo Mehmet'in omuz omuza vererek Kartal Yuvası'nda büyük başarılara imza atacaklarına gönülden inanıyorum."
Bilal Meşe yaptığı açıklamada, "Rıza Çalımbay'ın sözleşmesine kongrede işbaşına gelecek yönetimin elini rahatlatacak bir madde konuldu. Yani kim seçilirse seçilsin, sözleşmeyi feshetme yetkisi var, üstelik tazminat-mazminat söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
İŞTE BİLAL MEŞE'NİN AÇIKLAMASI
"Gelelim Rıza hocamızın sözleşme kısmına... Efendim öyle sanıldığı gibi geçici olarak gelmedi, tam tersi bir yıllık sözleşme yapıldı, bence de çok doğru bir karar. Ancak aralık ayında yapılacak kongrede işbaşına gelecek yönetimin elini rahatlatacak bir madde de konuldu sözleşmeye. Yani kim seçilirse seçilsin, sözleşmeyi feshetme yetkisi var, üstelik tazminat-mazminat söz konusu değil.
Başkan adayları, üç aşağı beş yukarı belli. Serdal Adalı yaptığı basın toplantısında Rıza Çalımbay ile yola devam edeceğini açıkladı, çok yerinde bir karar. Adalı ayrıca Mehmet Özdilek'i de seçilmesi halinde sportif direktörlük görevine getireceğini belirtti. Gerek Atom Karınca, gerekse Şifo Mehmet'in omuz omuza vererek Kartal Yuvası'nda büyük başarılara imza atacaklarına gönülden inanıyorum."
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