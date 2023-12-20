Rıza Çalımbay'ın kritik dönemeci

Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında 5 puan kaybederek ligdeki şampiyonluk yarışından büyük ölçüde kopan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın geleceği Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor'la oynanacak karşılaşmalara bağlandı.
Siyah-beyazlılar bu müsabakaların kayıpsız geçilmesi durumunda sezon sonuna kadar Çalımbay'la devam edecek. Aksi halde deneyimli teknik adamla büyük olasılıkla yollar ayrılacak
KAYIPSIZ GEÇECEĞİNE İNANIYOR
Siyah-beyazlı yönetimin 27 Aralık Çarşamba günü sözleşmesiyle ilgili yeniden görüşme talebini kabul eden Rıza Çalımbay'ın bu noktada hem kendisine hem de takımına çok güvendiği ifade edildi.
Lugano'yu İsviçre'de 2-0 yendikleri Avrupa Konferans Ligi maçında ortaya koydukları futboldan çok memnun kalan tecrübeli hoca, Alanyaspor ve Hatayspor (D) karşılaşmalarını da kayıpsız geçeceklerine inanıyor.
Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın başında yer almak isteyen Rıza Çalımbay'ı Alanyaspor ve Hatayspor maçları öncesinde umutlandıran faktörlerin başında dört as futbolcunun sakatlıktan dönecek olması bulunuyor.
Masuaku, Colley, Rashica ve Rebic'in bu karşılaşmalarda forma giyebilecek duruma gelmeleri siyah-beyazlı hocanın inancını daha da artırdı. Deneyimli teknik adamın, Alanyaspor'la yarın oynanacak kritik maçta bu oyuncuların tamamına ilk 11'de görev vermeyi planladığı aktarıldı.
Siyah-beyazlılar bu müsabakaların kayıpsız geçilmesi durumunda sezon sonuna kadar Çalımbay'la devam edecek. Aksi halde deneyimli teknik adamla büyük olasılıkla yollar ayrılacak
KAYIPSIZ GEÇECEĞİNE İNANIYOR
Siyah-beyazlı yönetimin 27 Aralık Çarşamba günü sözleşmesiyle ilgili yeniden görüşme talebini kabul eden Rıza Çalımbay'ın bu noktada hem kendisine hem de takımına çok güvendiği ifade edildi.
Lugano'yu İsviçre'de 2-0 yendikleri Avrupa Konferans Ligi maçında ortaya koydukları futboldan çok memnun kalan tecrübeli hoca, Alanyaspor ve Hatayspor (D) karşılaşmalarını da kayıpsız geçeceklerine inanıyor.
Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın başında yer almak isteyen Rıza Çalımbay'ı Alanyaspor ve Hatayspor maçları öncesinde umutlandıran faktörlerin başında dört as futbolcunun sakatlıktan dönecek olması bulunuyor.
Masuaku, Colley, Rashica ve Rebic'in bu karşılaşmalarda forma giyebilecek duruma gelmeleri siyah-beyazlı hocanın inancını daha da artırdı. Deneyimli teknik adamın, Alanyaspor'la yarın oynanacak kritik maçta bu oyuncuların tamamına ilk 11'de görev vermeyi planladığı aktarıldı.
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