Rıza Çalımbay'ın kritik dönemeci

Beşiktaş'ın teknik patronu, Alanyaspor ve Hatayspor maçlarını kazanarak görevinin başında kalacağına inanıyor. Sakatlıkları düzelen Masuaku, Colley, Rashica ve Rebic'in bu karşılaşmalarda forma giyebilecek olmaları Çalımbay'ın umudunu daha da artırıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay'ın kritik dönemeci
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20 Aralık 2023 12:14
Son güncelleme 20 Aralık 2023 12:15
Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında 5 puan kaybederek ligdeki şampiyonluk yarışından büyük ölçüde kopan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın geleceği Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor'la oynanacak karşılaşmalara bağlandı.

Siyah-beyazlılar bu müsabakaların kayıpsız geçilmesi durumunda sezon sonuna kadar Çalımbay'la devam edecek. Aksi halde deneyimli teknik adamla büyük olasılıkla yollar ayrılacak

KAYIPSIZ GEÇECEĞİNE İNANIYOR

Siyah-beyazlı yönetimin 27 Aralık Çarşamba günü sözleşmesiyle ilgili yeniden görüşme talebini kabul eden Rıza Çalımbay'ın bu noktada hem kendisine hem de takımına çok güvendiği ifade edildi.

Lugano'yu İsviçre'de 2-0 yendikleri Avrupa Konferans Ligi maçında ortaya koydukları futboldan çok memnun kalan tecrübeli hoca, Alanyaspor ve Hatayspor (D) karşılaşmalarını da kayıpsız geçeceklerine inanıyor.

Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın başında yer almak isteyen Rıza Çalımbay'ı Alanyaspor ve Hatayspor maçları öncesinde umutlandıran faktörlerin başında dört as futbolcunun sakatlıktan dönecek olması bulunuyor.

Masuaku, Colley, Rashica ve Rebic'in bu karşılaşmalarda forma giyebilecek duruma gelmeleri siyah-beyazlı hocanın inancını daha da artırdı. Deneyimli teknik adamın, Alanyaspor'la yarın oynanacak kritik maçta bu oyuncuların tamamına ilk 11'de görev vermeyi planladığı aktarıldı.

 

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