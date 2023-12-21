Rıza Çalımbay'ın iki kader maçı!

Geçen hafta alınan derbi mağlubiyeti sonrası gözler Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'da... Tecrübeli teknik adamın kaderi, oynanacak Alanyaspor ve Hatayspor maçında belli olacak.
YOLLAR AYRILABİLİR
Rıza Çalımbay'ın geleceği Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor'la oynanacak karşılaşmalara bağlandı.
Siyah-Beyazlılar bu müsabakaların kayıpsız geçilmesi durumunda sezon sonuna kadar Çalımbay'la devam edecek. Aksi halde deneyimli teknik adamla büyük olasılıkla yollar ayrılacak.
YOLLAR AYRILABİLİR
Rıza Çalımbay'ın geleceği Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor'la oynanacak karşılaşmalara bağlandı.
Siyah-Beyazlılar bu müsabakaların kayıpsız geçilmesi durumunda sezon sonuna kadar Çalımbay'la devam edecek. Aksi halde deneyimli teknik adamla büyük olasılıkla yollar ayrılacak.