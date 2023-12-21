Rıza Çalımbay'ın iki kader maçı!

Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında 5 puan kaybederek ligdeki şampiyonluk yarışından büyük ölçüde kopan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay'ın geleceği Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor'la oynanacak karşılaşmalara bağlandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rıza Çalımbay'ın iki kader maçı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2023 08:40
Geçen hafta alınan derbi mağlubiyeti sonrası gözler Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'da... Tecrübeli teknik adamın kaderi, oynanacak Alanyaspor ve Hatayspor maçında belli olacak.

YOLLAR AYRILABİLİR

Rıza Çalımbay'ın geleceği Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor'la oynanacak karşılaşmalara bağlandı.

Siyah-Beyazlılar bu müsabakaların kayıpsız geçilmesi durumunda sezon sonuna kadar Çalımbay'la devam edecek. Aksi halde deneyimli teknik adamla büyük olasılıkla yollar ayrılacak. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery